В ДНР сообщили, сколько снарядов выпустили ВСУ по республике с начала СВО
ВСУ с февраля 2022 года выпустили более 208 тысяч боеприпасов по территории ДНР
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили более 208 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"За 1 201 день эскалации управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины зафиксировано 43 816 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 42 312. Всего противником выпущено 208 165 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале управления. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 2 июня 2025 года.
По данным управления, с февраля 2022 года погибли 5 354 мирных жителя, в том числе 156 детей, также зафиксировано 180 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 15 944, среди них 1 012 детей.
Как сообщает управление, в ДНР за этот период были повреждены 2 982 транспортных средства, 4 687 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 263 медицинских учреждения, 921 учебное заведение, 1 883 объекта социального обеспечения, 147 объектов критической инфраструктуры, а также 1 483 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, управление зафиксировало 16 463 факта повреждений жилых домов.