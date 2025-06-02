https://ria.ru/20250602/dnr-2020566855.html

Жительница ДНР рассказала, как ее спасли российские военные

Жительница ДНР рассказала, как ее спасли российские военные - РИА Новости, 02.06.2025

Жительница ДНР рассказала, как ее спасли российские военные

Жительница Селидово в ДНР Анастасия Кобозева рассказала РИА Новости, как была эвакуирована вместе со своей десятилетней дочерью российскими военными через... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T23:06:00+03:00

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Жительница Селидово в ДНР Анастасия Кобозева рассказала РИА Новости, как была эвакуирована вместе со своей десятилетней дочерью российскими военными через заминированный лес. "Когда мы шли через лесополосу, нас солдаты вели, потому что там же везде и мины, и "колокольчики" (неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы - ред.). Шаг вправо, шаг влево, и все. То есть, если бы не они, то мы бы не дошли. Нас нашли, когда мы сидели в погребе, знали, что мы там сидим", — сказала Анастасия. По словам ее дочери Дарьи, это оказалось самым запоминающимся событием за время нахождения среди активных боевых действий. "С родителями переходила эту лесополосу. Это мне больше всего запомнилось", — поделилась девочка. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20250602/vsu-2020489895.html

селидово

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в мире, селидово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины