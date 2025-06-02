Россия предложила Украине поэтапное восстановление отношений
Меморандум РФ предполагает восстановление дипломатических отношений с Украиной
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений сторон, следует из документа в распоряжении РИА Новости.
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"Основные параметры окончательного урегулирования… Поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами", - говорится в документе.
Российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
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