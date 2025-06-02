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Россия предложила Украине поэтапное восстановление отношений - РИА Новости, 02.06.2025
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19:49 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/dipotnosheniya-2020544425.html
Россия предложила Украине поэтапное восстановление отношений
Россия предложила Украине поэтапное восстановление отношений - РИА Новости, 02.06.2025
Россия предложила Украине поэтапное восстановление отношений
Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений сторон, следует из документа в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:49:00+03:00
2025-06-02T19:49:00+03:00
в мире
россия
стамбул
украина
сергей лавров
владимир путин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений сторон, следует из документа в распоряжении РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Основные параметры окончательного урегулирования… Поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами", - говорится в документе. Российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса". Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html
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в мире, россия, стамбул, украина, сергей лавров, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия предложила Украине поэтапное восстановление отношений

Меморандум РФ предполагает восстановление дипломатических отношений с Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений сторон, следует из документа в распоряжении РИА Новости.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган.
«
"Основные параметры окончательного урегулирования… Поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами", - говорится в документе.
Российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Вчера, 17:29
 
В миреРоссияСтамбулУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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