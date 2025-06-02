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Еще десять детей скоро воссоединятся с родителями, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025
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21:49 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/deti-2020560571.html
Еще десять детей скоро воссоединятся с родителями, заявил Мединский
Еще десять детей скоро воссоединятся с родителями, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025
Еще десять детей скоро воссоединятся с родителями, заявил Мединский
Еще десять детей в ближайшее время воссоединятся со своими родителями, девять из них будут возвращены на территорию России, поскольку их родители здесь, заявил... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:49:00+03:00
2025-06-02T21:49:00+03:00
общество
россия
стамбул
украина
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Еще десять детей в ближайшее время воссоединятся со своими родителями, девять из них будут возвращены на территорию России, поскольку их родители здесь, заявил помощник президент РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24". В понедельник Мединский сообщил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами. Он подчеркнул, что Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев". "Сейчас мы подготовили десять дел… еще десять детей будет воссоединено со своими родителями, нашлись их родители. Кстати, по последним данным, девять детей мы планируем на территорию России вернуть, потому что их родители здесь. И это самое главное. Вообще, устраивать вокруг детской темы такое грязное политическое шоу, честно говоря, отвратительно. Надо заниматься каждым ребенком, чтобы он вернулся в семью", - сказал он.
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общество, россия, стамбул, украина, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Общество, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Еще десять детей скоро воссоединятся с родителями, заявил Мединский

Мединский: 10 детей скоро воссоединятся с родителями, 9 из них вернутся в Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Еще десять детей в ближайшее время воссоединятся со своими родителями, девять из них будут возвращены на территорию России, поскольку их родители здесь, заявил помощник президент РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24".
В понедельник Мединский сообщил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами. Он подчеркнул, что Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев".
«
"Сейчас мы подготовили десять дел… еще десять детей будет воссоединено со своими родителями, нашлись их родители. Кстати, по последним данным, девять детей мы планируем на территорию России вернуть, потому что их родители здесь. И это самое главное. Вообще, устраивать вокруг детской темы такое грязное политическое шоу, честно говоря, отвратительно. Надо заниматься каждым ребенком, чтобы он вернулся в семью", - сказал он.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Вчера, 17:37
 
ОбществоРоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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