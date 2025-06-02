https://ria.ru/20250602/deti-2020559241.html
Список детей, полученный от Украины, передадут Москальковой
Список детей, полученный от Украины, передадут Москальковой - РИА Новости, 02.06.2025
Список детей, полученный от Украины, передадут Москальковой
Список из 339 фамилий детей, который Россия получила от Украины, будет передан в офис уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, сообщил помощник... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:40:00+03:00
2025-06-02T21:40:00+03:00
2025-06-02T21:40:00+03:00
россия
украина
владимир мединский
татьяна москалькова
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Список из 339 фамилий детей, который Россия получила от Украины, будет передан в офис уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной, в интервью в эфире "России 24". Мединский продемонстрировал список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта на территории Украины, который российская сторона получила от украинской. "Надо заниматься каждым ребенком, чтобы он вернулся в семью. Весь список будет передан в офис уполномоченного по правам человека. Дальше она отрабатывает по каждой фамилии", - сообщил Мединский.
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020513477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир мединский, татьяна москалькова, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Владимир Мединский, Татьяна Москалькова, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Список детей, полученный от Украины, передадут Москальковой
Мединский заявил, что список 339 украинских детей передадут Москальковой