https://ria.ru/20250602/deti-2020559241.html

Список детей, полученный от Украины, передадут Москальковой

Список детей, полученный от Украины, передадут Москальковой - РИА Новости, 02.06.2025

Список детей, полученный от Украины, передадут Москальковой

Список из 339 фамилий детей, который Россия получила от Украины, будет передан в офис уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, сообщил помощник... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T21:40:00+03:00

2025-06-02T21:40:00+03:00

2025-06-02T21:40:00+03:00

россия

украина

владимир мединский

татьяна москалькова

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Список из 339 фамилий детей, который Россия получила от Украины, будет передан в офис уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной, в интервью в эфире "России 24". Мединский продемонстрировал список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта на территории Украины, который российская сторона получила от украинской. "Надо заниматься каждым ребенком, чтобы он вернулся в семью. Весь список будет передан в офис уполномоченного по правам человека. Дальше она отрабатывает по каждой фамилии", - сообщил Мединский.

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020513477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир мединский, татьяна москалькова, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле