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Россия будет выяснять судьбу каждого ребенка из списка, переданного Киевом - РИА Новости, 02.06.2025
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21:19 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/deti-2020556716.html
Россия будет выяснять судьбу каждого ребенка из списка, переданного Киевом
Россия будет выяснять судьбу каждого ребенка из списка, переданного Киевом - РИА Новости, 02.06.2025
Россия будет выяснять судьбу каждого ребенка из списка, переданного Киевом
Россия будет выяснять судьбу каждого ребенка из списка, переданного Украиной на переговорах в Стамбуле, главное - чтобы они воссоединились с родителями и... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:19:00+03:00
2025-06-02T21:19:00+03:00
украина
россия
стамбул
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия будет выяснять судьбу каждого ребенка из списка, переданного Украиной на переговорах в Стамбуле, главное - чтобы они воссоединились с родителями и вернулись домой, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24". По итогам переговоров с Украиной в понедельник Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями. "Это не то, что они находятся у нас. Это означает, что вроде бы эти дети неизвестно где. Может быть, на Украине, может быть, где-то еще, может быть, в Норвегии. Будем заниматься каждым из этих детей. Дети - самое главное. Главное, чтобы они вернулись домой, воссоединились с родителями", - сказал Мединский.
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020513477.html
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украина, россия, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия будет выяснять судьбу каждого ребенка из списка, переданного Киевом

Мединский: РФ выяснит судьбу всех детей из списка потерявших контакт с семьей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия будет выяснять судьбу каждого ребенка из списка, переданного Украиной на переговорах в Стамбуле, главное - чтобы они воссоединились с родителями и вернулись домой, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24".
По итогам переговоров с Украиной в понедельник Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.
«
"Это не то, что они находятся у нас. Это означает, что вроде бы эти дети неизвестно где. Может быть, на Украине, может быть, где-то еще, может быть, в Норвегии. Будем заниматься каждым из этих детей. Дети - самое главное. Главное, чтобы они вернулись домой, воссоединились с родителями", - сказал Мединский.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский высказался на тему спасенных украинских детей
Вчера, 17:37
 
УкраинаРоссияСтамбулВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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