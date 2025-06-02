https://ria.ru/20250602/deti-2020556716.html

Россия будет выяснять судьбу каждого ребенка из списка, переданного Киевом

Россия будет выяснять судьбу каждого ребенка из списка, переданного Киевом - РИА Новости, 02.06.2025

Россия будет выяснять судьбу каждого ребенка из списка, переданного Киевом

Россия будет выяснять судьбу каждого ребенка из списка, переданного Украиной на переговорах в Стамбуле, главное - чтобы они воссоединились с родителями и... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T21:19:00+03:00

2025-06-02T21:19:00+03:00

2025-06-02T21:19:00+03:00

украина

россия

стамбул

владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия будет выяснять судьбу каждого ребенка из списка, переданного Украиной на переговорах в Стамбуле, главное - чтобы они воссоединились с родителями и вернулись домой, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24". По итогам переговоров с Украиной в понедельник Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями. "Это не то, что они находятся у нас. Это означает, что вроде бы эти дети неизвестно где. Может быть, на Украине, может быть, где-то еще, может быть, в Норвегии. Будем заниматься каждым из этих детей. Дети - самое главное. Главное, чтобы они вернулись домой, воссоединились с родителями", - сказал Мединский.

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020513477.html

украина

россия

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле