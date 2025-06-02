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В клинике в Москве рассказали о состоянии двух детей после ЧП под Брянском
В клинике в Москве рассказали о состоянии двух детей после ЧП под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025
В клинике в Москве рассказали о состоянии двух детей после ЧП под Брянском
Два ребенка, доставленные в клинику Рошаля в Москве после ЧП в Брянской области, могут быть выписаны в течение недели, сообщил журналистам директор... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:40:00+03:00
2025-06-02T16:40:00+03:00
2025-06-02T19:48:00+03:00
происшествия
брянская область
москва
выгоничский район
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светлана петренко
александр бастрыкин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два ребенка, доставленные в клинику Рошаля в Москве после ЧП в Брянской области, могут быть выписаны в течение недели, сообщил журналистам директор научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии - клиники доктора Рошаля Александр Брянцев. В воскресенье в клинику были доставлены младенец четырех месяцев и мальчик семи лет, пострадавшие в ЧП в Брянской области. Они приходятся друг другу братьями. Младенец находился в реанимации, а его брат - в отделении травматологии. Сейчас они уже находятся с отцом. "Я очень надеюсь, что они будут выписаны в течение недели", - сказал Брянцев, отвечая на соответствующий вопрос. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250602/bryansk-2020501215.html
https://ria.ru/20250602/bryansk-2020525859.html
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происшествия, брянская область, москва, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области, россия
Происшествия, Брянская область, Москва, Выгоничский район, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области, Россия
В клинике в Москве рассказали о состоянии двух детей после ЧП под Брянском
Доставленных в Москву после ЧП под Брянском двух детей могут скоро выписать