https://ria.ru/20250602/deti-2020544231.html

В клинике в Москве рассказали о состоянии двух детей после ЧП под Брянском

В клинике в Москве рассказали о состоянии двух детей после ЧП под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025

В клинике в Москве рассказали о состоянии двух детей после ЧП под Брянском

Два ребенка, доставленные в клинику Рошаля в Москве после ЧП в Брянской области, могут быть выписаны в течение недели, сообщил журналистам директор... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:40:00+03:00

2025-06-02T16:40:00+03:00

2025-06-02T19:48:00+03:00

происшествия

брянская область

москва

выгоничский район

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два ребенка, доставленные в клинику Рошаля в Москве после ЧП в Брянской области, могут быть выписаны в течение недели, сообщил журналистам директор научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии - клиники доктора Рошаля Александр Брянцев. В воскресенье в клинику были доставлены младенец четырех месяцев и мальчик семи лет, пострадавшие в ЧП в Брянской области. Они приходятся друг другу братьями. Младенец находился в реанимации, а его брат - в отделении травматологии. Сейчас они уже находятся с отцом. "Я очень надеюсь, что они будут выписаны в течение недели", - сказал Брянцев, отвечая на соответствующий вопрос. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250602/bryansk-2020501215.html

https://ria.ru/20250602/bryansk-2020525859.html

брянская область

москва

выгоничский район

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