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Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, заявил Мединский

Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025

Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, заявил Мединский

Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:50:00+03:00

2025-06-02T17:50:00+03:00

2025-06-02T17:50:00+03:00

в мире

россия

стамбул

владимир мединский

украина

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров. "Этот список 339 фамилий говорит о том, что, к сожалению, украинскими властями устроено шоу... На самом деле, речь идет о десятках детей - это дети никем не похищенные. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные. Мы ищем родителей. Если появляются родители - мы их возвращаем", - сказал он журналистам. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса". Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.

https://ria.ru/20250602/spisok-2020512104.html

https://ria.ru/20250602/komissiya-2020510581.html

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Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле 2025-06-02T17:50 true PT9M46S

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в мире, россия, стамбул, владимир мединский, украина, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле