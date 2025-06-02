Рейтинг@Mail.ru
Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/deti-2020517648.html
Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, заявил Мединский
Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025
Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, заявил Мединский
Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:50:00+03:00
2025-06-02T17:50:00+03:00
в мире
россия
стамбул
владимир мединский
украина
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020518650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_977ba2482e615d074e51989de120c65f.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров. "Этот список 339 фамилий говорит о том, что, к сожалению, украинскими властями устроено шоу... На самом деле, речь идет о десятках детей - это дети никем не похищенные. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные. Мы ищем родителей. Если появляются родители - мы их возвращаем", - сказал он журналистам. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса". Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
https://ria.ru/20250602/spisok-2020512104.html
https://ria.ru/20250602/komissiya-2020510581.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле
2025-06-02T17:50
true
PT9M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020518650_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_87e3e43fae6d52462bf8299662148e76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, стамбул, владимир мединский, украина, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Украина, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, заявил Мединский

Мединский: нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные

Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Россия получила от Украины список детей, пострадавших от конфликта
Вчера, 17:34
"Этот список 339 фамилий говорит о том, что, к сожалению, украинскими властями устроено шоу... На самом деле, речь идет о десятках детей - это дети никем не похищенные. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные. Мы ищем родителей. Если появляются родители - мы их возвращаем", - сказал он журналистам.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Москва и Киев создадут комиссию для обмена тяжелобольными бойцами
Вчера, 17:29
 
В миреРоссияСтамбулВладимир МединскийУкраинаМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала