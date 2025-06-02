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Российская делегация покинула место проведения переговоров
Российская делегация покинула место проведения переговоров - РИА Новости, 02.06.2025
Российская делегация покинула место проведения переговоров
Делегация России покинула место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:40:00+03:00
2025-06-02T17:40:00+03:00
2025-06-02T17:55:00+03:00
россия
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стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Делегация России покинула место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры длились больше часа.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Отъезд делегации России с места проведения переговоров с Украиной в Стамбуле
Делегация России покинула место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-02T17:40
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Российская делегация покинула место проведения переговоров
Российская делегация покинула место проведения переговоров в Стамбуле