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Российская делегация покинула место проведения переговоров

Российская делегация покинула место проведения переговоров - РИА Новости, 02.06.2025

Российская делегация покинула место проведения переговоров

Делегация России покинула место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:40:00+03:00

2025-06-02T17:40:00+03:00

2025-06-02T17:55:00+03:00

россия

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стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Делегация России покинула место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры длились больше часа.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/rossija-2020513181.html

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Отъезд делегации России с места проведения переговоров с Украиной в Стамбуле Делегация России покинула место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-02T17:40 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире