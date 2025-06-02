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Российская делегация может сделать заявление после переговоров - РИА Новости, 02.06.2025
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11:54 02.06.2025 (обновлено: 12:03 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/delegatsiya-2020419346.html
Российская делегация может сделать заявление после переговоров
Российская делегация может сделать заявление после переговоров - РИА Новости, 02.06.2025
Российская делегация может сделать заявление после переговоров
Российская делегация может сделать заявление после встречи с украинской стороной в понедельник в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:54:00+03:00
2025-06-02T12:03:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российская делегация может сделать заявление после встречи с украинской стороной в понедельник в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Предположительно, после переговоров", - сообщил источник агентства, отвечая на вопрос о том, возможно ли заявление российских представителей в Стамбуле.Источник сообщил, что маловероятно, что российская делегация сделает заявление перед переговорами с Украиной в Стамбуле."Заявлений делегации перед переговорами не ожидается", - сообщил источник.Глава российской делегации Владимир Мединский проведет контакты на полях переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщил ранее другой источник РИА Новости.Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.В понедельник в Стамбуле запланировано проведение второго раунда переговоров между представителями России и Украины. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером.В состав российской делегации входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
https://ria.ru/20250602/slovo-2020409283.html
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в мире, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Российская делегация может сделать заявление после переговоров

Российская делегация может сделать заявление после встречи с украинской стороной

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским покидает гостиницу в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины
Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским покидает гостиницу в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским покидает гостиницу в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российская делегация может сделать заявление после встречи с украинской стороной в понедельник в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Предположительно, после переговоров", - сообщил источник агентства, отвечая на вопрос о том, возможно ли заявление российских представителей в Стамбуле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
Вчера, 08:00
Источник сообщил, что маловероятно, что российская делегация сделает заявление перед переговорами с Украиной в Стамбуле.
"Заявлений делегации перед переговорами не ожидается", - сообщил источник.
Глава российской делегации Владимир Мединский проведет контакты на полях переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщил ранее другой источник РИА Новости.
Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.
В понедельник в Стамбуле запланировано проведение второго раунда переговоров между представителями России и Украины. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Речь Фидана на переговорах будет представлена на четырех языках
Вчера, 11:14
В состав российской делегации входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
США не ответили на вопрос о серьезности настроя Киева перед переговорами
1 июня, 20:28
 
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