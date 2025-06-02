https://ria.ru/20250602/delegatsiya-2020419346.html

Российская делегация может сделать заявление после переговоров

Российская делегация может сделать заявление после переговоров - РИА Новости, 02.06.2025

Российская делегация может сделать заявление после переговоров

Российская делегация может сделать заявление после встречи с украинской стороной в понедельник в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:54:00+03:00

2025-06-02T11:54:00+03:00

2025-06-02T12:03:00+03:00

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российская делегация может сделать заявление после встречи с украинской стороной в понедельник в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Предположительно, после переговоров", - сообщил источник агентства, отвечая на вопрос о том, возможно ли заявление российских представителей в Стамбуле.Источник сообщил, что маловероятно, что российская делегация сделает заявление перед переговорами с Украиной в Стамбуле."Заявлений делегации перед переговорами не ожидается", - сообщил источник.Глава российской делегации Владимир Мединский проведет контакты на полях переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщил ранее другой источник РИА Новости.Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.В понедельник в Стамбуле запланировано проведение второго раунда переговоров между представителями России и Украины. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером.В состав российской делегации входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

https://ria.ru/20250602/slovo-2020409283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле