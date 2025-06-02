https://ria.ru/20250602/delegatsiya-2020410983.html
Российская делегация покинула гостиницу в Стамбуле
Российская делегация покинула гостиницу в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Российская делегация покинула гостиницу в Стамбуле
Представители российский делегации, в том числе глава переговорной группы РФ, помощник президента России Владимир Мединский, покинули гостиницу в Стамбуле,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:21:00+03:00
2025-06-02T11:21:00+03:00
2025-06-02T11:29:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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турция
владимир мединский
россия
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Представители российский делегации, в том числе глава переговорной группы РФ, помощник президента России Владимир Мединский, покинули гостиницу в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник в крупнейшем городе Турции запланировано проведение второго раунда переговоров между представителями России и Украины. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, стамбул, турция, владимир мединский, россия
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Стамбул, Турция, Владимир Мединский, Россия
Российская делегация покинула гостиницу в Стамбуле
Российская делегация во главе с Мединским покинула гостиницу в Стамбуле