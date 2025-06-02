https://ria.ru/20250602/delegatsija-2020550829.html
Российская делегация покинула отель в Стамбуле
Российская делегация покинула отель в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Российская делегация покинула отель в Стамбуле
Российская делегация во главе с Владимиром Мединским покинула отель в Стамбуле и направилась в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:22:00+03:00
2025-06-02T20:22:00+03:00
2025-06-02T20:22:00+03:00
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владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским покинула отель в Стамбуле и направилась в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Как рассказал по итогам переговоров Мединский, Россия передала Украине состоящий из двух частей меморандум, стороны договорились обменяться тяжелобольными и ранеными в формате "все на всех", РФ в одностороннем порядке передает Украине 6 тысяч замороженных тел военнослужащих. Кроме того, Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, что должно позволить собрать тела погибших.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Отъезд российской делегации в аэропорт
Российская делегация во главе с Мединским покинула отель в Стамбуле и направилась в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-02T20:22
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PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Российская делегация покинула отель в Стамбуле
Делегация России в Стамбуле покинула отель и направилась в аэропорт