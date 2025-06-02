https://ria.ru/20250602/delegatsija-2020550829.html

Российская делегация покинула отель в Стамбуле

Российская делегация покинула отель в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

Российская делегация покинула отель в Стамбуле

Российская делегация во главе с Владимиром Мединским покинула отель в Стамбуле и направилась в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:22:00+03:00

2025-06-02T20:22:00+03:00

2025-06-02T20:22:00+03:00

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владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским покинула отель в Стамбуле и направилась в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Как рассказал по итогам переговоров Мединский, Россия передала Украине состоящий из двух частей меморандум, стороны договорились обменяться тяжелобольными и ранеными в формате "все на всех", РФ в одностороннем порядке передает Украине 6 тысяч замороженных тел военнослужащих. Кроме того, Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, что должно позволить собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250516/medisnkiy--2017418660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отъезд российской делегации в аэропорт Российская делегация во главе с Мединским покинула отель в Стамбуле и направилась в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-02T20:22 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле