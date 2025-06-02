https://ria.ru/20250602/delegatsija-2020524845.html
Российская делегация покинет Стамбул в понедельник
Российская делегация покинет Стамбул в понедельник - РИА Новости, 02.06.2025
Российская делегация покинет Стамбул в понедельник
Российская делегация покинет Стамбул в понедельник, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:20:00+03:00
2025-06-02T18:20:00+03:00
2025-06-02T18:20:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российская делегация покинет Стамбул в понедельник, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Сегодня", - сообщил источник агентства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский
В мире, Стамбул, Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский
Российская делегация покинет Стамбул в понедельник
Российская делегация покинет Стамбул после переговоров с Украиной в понедельник