https://ria.ru/20250602/delegatsija-2020524845.html

Российская делегация покинет Стамбул в понедельник

Российская делегация покинет Стамбул в понедельник - РИА Новости, 02.06.2025

Российская делегация покинет Стамбул в понедельник

Российская делегация покинет Стамбул в понедельник, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:20:00+03:00

2025-06-02T18:20:00+03:00

2025-06-02T18:20:00+03:00

в мире

стамбул

россия

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

владимир мединский

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российская делегация покинет Стамбул в понедельник, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Сегодня", - сообщил источник агентства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html

стамбул

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский