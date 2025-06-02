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Стало известно число участников стамбульских переговоров - РИА Новости, 02.06.2025
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15:09 02.06.2025 (обновлено: 15:18 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/delegatsii-2020473000.html
Стало известно число участников стамбульских переговоров
Стало известно число участников стамбульских переговоров - РИА Новости, 02.06.2025
Стало известно число участников стамбульских переговоров
Во втором раунде стамбульских переговоров со стороны России принимают участие 12 человек, со стороны Украины - 14, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:09:00+03:00
2025-06-02T15:18:00+03:00
в мире
россия
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
украина
стамбул
турция
владимир мединский
игорь костюков (генштаб)
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Во втором раунде стамбульских переговоров со стороны России принимают участие 12 человек, со стороны Украины - 14, передает корреспондент РИА Новости.В первом раунде стамбульских переговоров РФ и Украины принимало участие равное количество участников с обеих сторон, по 12 человек. Ко второму раунду переговоров состав российской делегации остался неизменным.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, он же был главой российской группы в 2022 году в Стамбуле. Вместе с ним замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин, тоже участвовавший в переговорах с Украиной еще в 2022 году. Также в состав российской группы включены начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков и замглавы МИД Михаил Галузин. Кроме того, в переговорах принимает участие российская экспертная группа.Состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле был расширен с 12 до 14 человек, согласно указу, опубликованному сайте офиса Владимира Зеленского. В список делегации впервые вошли заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Верховной Рады Юрий Ковбаса.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, стамбул, турция, владимир мединский, игорь костюков (генштаб), вооруженные силы украины, верховная рада украины, александр фомин
В мире, Россия, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Украина, Стамбул, Турция, Владимир Мединский, Игорь Костюков (Генштаб), Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Александр Фомин
Стало известно число участников стамбульских переговоров

В переговорах в Стамбуле участвую 12 членов делегации РФ и 14 со стороны Украины

© Фото : МИД ТурцииВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : МИД Турции
Второй раунд переговоров России и Украины
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Во втором раунде стамбульских переговоров со стороны России принимают участие 12 человек, со стороны Украины - 14, передает корреспондент РИА Новости.
В первом раунде стамбульских переговоров РФ и Украины принимало участие равное количество участников с обеих сторон, по 12 человек. Ко второму раунду переговоров состав российской делегации остался неизменным.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, он же был главой российской группы в 2022 году в Стамбуле. Вместе с ним замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин, тоже участвовавший в переговорах с Украиной еще в 2022 году. Также в состав российской группы включены начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков и замглавы МИД Михаил Галузин. Кроме того, в переговорах принимает участие российская экспертная группа.
Состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле был расширен с 12 до 14 человек, согласно указу, опубликованному сайте офиса Владимира Зеленского. В список делегации впервые вошли заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Верховной Рады Юрий Ковбаса.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеУкраинаСтамбулТурцияВладимир МединскийИгорь Костюков (Генштаб)Вооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныАлександр Фомин
 
 
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