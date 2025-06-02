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Стало известно число участников стамбульских переговоров

Стало известно число участников стамбульских переговоров - РИА Новости, 02.06.2025

Стало известно число участников стамбульских переговоров

Во втором раунде стамбульских переговоров со стороны России принимают участие 12 человек, со стороны Украины - 14, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:09:00+03:00

2025-06-02T15:09:00+03:00

2025-06-02T15:18:00+03:00

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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владимир мединский

игорь костюков (генштаб)

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Во втором раунде стамбульских переговоров со стороны России принимают участие 12 человек, со стороны Украины - 14, передает корреспондент РИА Новости.В первом раунде стамбульских переговоров РФ и Украины принимало участие равное количество участников с обеих сторон, по 12 человек. Ко второму раунду переговоров состав российской делегации остался неизменным.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, он же был главой российской группы в 2022 году в Стамбуле. Вместе с ним замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин, тоже участвовавший в переговорах с Украиной еще в 2022 году. Также в состав российской группы включены начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков и замглавы МИД Михаил Галузин. Кроме того, в переговорах принимает участие российская экспертная группа.Состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле был расширен с 12 до 14 человек, согласно указу, опубликованному сайте офиса Владимира Зеленского. В список делегации впервые вошли заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Верховной Рады Юрий Ковбаса.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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