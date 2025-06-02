https://ria.ru/20250602/dalnobojschiki-2020437576.html

В Иркутской области дальнобойщики пытались камнями сбивать дроны

В Иркутской области дальнобойщики пытались камнями сбивать дроны - РИА Новости, 02.06.2025

В Иркутской области дальнобойщики пытались камнями сбивать дроны

Водитель из Белоруссии Антон Мацкевич рассказал, как он сам и все оказавшиеся на стоянке дальнобойщики пытались камнями сбивать вылетавшие из фуры дроны в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:24:00+03:00

2025-06-02T13:24:00+03:00

2025-06-02T13:24:00+03:00

происшествия

иркутская область

усольский район (пермский край)

белоруссия

игорь кобзев

госдума рф

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Водитель из Белоруссии Антон Мацкевич рассказал, как он сам и все оказавшиеся на стоянке дальнобойщики пытались камнями сбивать вылетавшие из фуры дроны в Усольском районе Иркутской области. Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке дронов, вылетавших из фуры, в поселке Средний Усольского района. На месте ЧП работали экстренные службы, грузовик, по слова Кобзева, был блокирован и уничтожен. Минобороны заявило, что возгорания, произошедшие в результате атак украинских FPV-дронов на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. "Мы все, кто стоял здесь, на парковке, все помогали, чтобы они (дроны – ред.) не взлетали больше никуда, делали все что могли, пока она не рванула уже внутри… Они находились в кузове, и мы бросали камни, чтобы они не взлетали, чтобы они были прижаты", - сказал Мацкевич на видео, которое разместил на своей странице в VK ведущий программы "Вести-Иркутск", зампредседателя молодежного парламента при заксобрании Иркутской области, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", помощник депутата Госдумы РФ Иван Комельков.

https://ria.ru/20250601/bpla-2020284654.html

иркутская область

усольский район (пермский край)

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Варвара Скокшина

происшествия, иркутская область, усольский район (пермский край), белоруссия, игорь кобзев, госдума рф