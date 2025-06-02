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В Иркутской области дальнобойщики пытались камнями сбивать дроны - РИА Новости, 02.06.2025
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13:24 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/dalnobojschiki-2020437576.html
В Иркутской области дальнобойщики пытались камнями сбивать дроны
В Иркутской области дальнобойщики пытались камнями сбивать дроны - РИА Новости, 02.06.2025
В Иркутской области дальнобойщики пытались камнями сбивать дроны
Водитель из Белоруссии Антон Мацкевич рассказал, как он сам и все оказавшиеся на стоянке дальнобойщики пытались камнями сбивать вылетавшие из фуры дроны в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:24:00+03:00
2025-06-02T13:24:00+03:00
происшествия
иркутская область
усольский район (пермский край)
белоруссия
игорь кобзев
госдума рф
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Водитель из Белоруссии Антон Мацкевич рассказал, как он сам и все оказавшиеся на стоянке дальнобойщики пытались камнями сбивать вылетавшие из фуры дроны в Усольском районе Иркутской области. Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке дронов, вылетавших из фуры, в поселке Средний Усольского района. На месте ЧП работали экстренные службы, грузовик, по слова Кобзева, был блокирован и уничтожен. Минобороны заявило, что возгорания, произошедшие в результате атак украинских FPV-дронов на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. "Мы все, кто стоял здесь, на парковке, все помогали, чтобы они (дроны – ред.) не взлетали больше никуда, делали все что могли, пока она не рванула уже внутри… Они находились в кузове, и мы бросали камни, чтобы они не взлетали, чтобы они были прижаты", - сказал Мацкевич на видео, которое разместил на своей странице в VK ведущий программы "Вести-Иркутск", зампредседателя молодежного парламента при заксобрании Иркутской области, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", помощник депутата Госдумы РФ Иван Комельков.
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иркутская область
усольский район (пермский край)
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происшествия, иркутская область, усольский район (пермский край), белоруссия, игорь кобзев, госдума рф
Происшествия, Иркутская область, Усольский район (Пермский край), Белоруссия, Игорь Кобзев, Госдума РФ
В Иркутской области дальнобойщики пытались камнями сбивать дроны

Дальнобойщик Мацкевич рассказал, как пытался сбить дроны камнями в Приангарье

© Фото : Официальный Telegram-канал Губернатора Иркутской области Игоря КобзеваФура на месте атаки дронов в Усольском районе
Фура на месте атаки дронов в Усольском районе - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Официальный Telegram-канал Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
Фура на месте атаки дронов в Усольском районе
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Водитель из Белоруссии Антон Мацкевич рассказал, как он сам и все оказавшиеся на стоянке дальнобойщики пытались камнями сбивать вылетавшие из фуры дроны в Усольском районе Иркутской области.
Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке дронов, вылетавших из фуры, в поселке Средний Усольского района. На месте ЧП работали экстренные службы, грузовик, по слова Кобзева, был блокирован и уничтожен. Минобороны заявило, что возгорания, произошедшие в результате атак украинских FPV-дронов на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
"Мы все, кто стоял здесь, на парковке, все помогали, чтобы они (дроны – ред.) не взлетали больше никуда, делали все что могли, пока она не рванула уже внутри… Они находились в кузове, и мы бросали камни, чтобы они не взлетали, чтобы они были прижаты", - сказал Мацкевич на видео, которое разместил на своей странице в VK ведущий программы "Вести-Иркутск", зампредседателя молодежного парламента при заксобрании Иркутской области, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", помощник депутата Госдумы РФ Иван Комельков.
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1 июня, 14:42
 
ПроисшествияИркутская областьУсольский район (Пермский край)БелоруссияИгорь КобзевГосдума РФ
 
 
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