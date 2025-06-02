В Иркутской области дальнобойщики пытались камнями сбивать дроны
Дальнобойщик Мацкевич рассказал, как пытался сбить дроны камнями в Приангарье
© Фото : Официальный Telegram-канал Губернатора Иркутской области Игоря КобзеваФура на месте атаки дронов в Усольском районе
Фура на месте атаки дронов в Усольском районе
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Водитель из Белоруссии Антон Мацкевич рассказал, как он сам и все оказавшиеся на стоянке дальнобойщики пытались камнями сбивать вылетавшие из фуры дроны в Усольском районе Иркутской области.
Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке дронов, вылетавших из фуры, в поселке Средний Усольского района. На месте ЧП работали экстренные службы, грузовик, по слова Кобзева, был блокирован и уничтожен. Минобороны заявило, что возгорания, произошедшие в результате атак украинских FPV-дронов на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
"Мы все, кто стоял здесь, на парковке, все помогали, чтобы они (дроны – ред.) не взлетали больше никуда, делали все что могли, пока она не рванула уже внутри… Они находились в кузове, и мы бросали камни, чтобы они не взлетали, чтобы они были прижаты", - сказал Мацкевич на видео, которое разместил на своей странице в VK ведущий программы "Вести-Иркутск", зампредседателя молодежного парламента при заксобрании Иркутской области, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", помощник депутата Госдумы РФ Иван Комельков.