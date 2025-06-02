Рейтинг@Mail.ru
"Под угрозой". СМИ рассказали, что ночью произошло с Киевом - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 02.06.2025 (обновлено: 22:08 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/conversation-2020427138.html
"Под угрозой". СМИ рассказали, что ночью произошло с Киевом
"Под угрозой". СМИ рассказали, что ночью произошло с Киевом - РИА Новости, 02.06.2025
"Под угрозой". СМИ рассказали, что ночью произошло с Киевом
Украина может потерять поддержку Польши после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах, пишет Conversation. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:31:00+03:00
2025-06-02T22:08:00+03:00
в мире
польша
украина
кароль навроцкий
рафал тшасковски
нато
евросоюз
президентские выборы в польше — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020379787_0:254:3071:1981_1920x0_80_0_0_b361a1fd8ebe9c3037fccc4e7f91ede1.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина может потерять поддержку Польши после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах, пишет Conversation."Безоговорочная поддержка Польшей Украины теперь окажется под угрозой: Навроцкий обрушивался на украинских беженцев в своей стране и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры, такие как ЕС и НАТО", — говорится в материале.По его словам, победа польского политика станет плохими новостями для Киева. В понедельник избирком Польши опубликовал результаты после обработки всех бюллетеней. Победителем стал кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий. Навроцкий набрал 50,89 процента голосов. Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получил 49,11 процента.
https://ria.ru/20250602/economist-2020403052.html
https://ria.ru/20250602/preduprezhdenie-2020377851.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020379787_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e44536c6b5ae7090d9bcf4826a03cfb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, кароль навроцкий, рафал тшасковски, нато, евросоюз, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Украина, Кароль Навроцкий, Рафал Тшасковски, НАТО, Евросоюз, Президентские выборы в Польше — 2025
"Под угрозой". СМИ рассказали, что ночью произошло с Киевом

Conversation: Украина может лишиться поддержки Польши из-за победы Навроцкого

© AP Photo / Czarek SokolowskiИзбранный президент Польши Кароль Навроцкий
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина может потерять поддержку Польши после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах, пишет Conversation.
«
"Безоговорочная поддержка Польшей Украины теперь окажется под угрозой: Навроцкий обрушивался на украинских беженцев в своей стране и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры, такие как ЕС и НАТО", — говорится в материале.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
СМИ рассказали о страхе Киева после атаки на российские аэродромы
Вчера, 10:53
По его словам, победа польского политика станет плохими новостями для Киева.
В понедельник избирком Польши опубликовал результаты после обработки всех бюллетеней. Победителем стал кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий.
Навроцкий набрал 50,89 процента голосов. Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получил 49,11 процента.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
На Западе сделали жесткое предупреждение после атаки Зеленского
Вчера, 08:50
 
В миреПольшаУкраинаКароль НавроцкийРафал ТшасковскиНАТОЕвросоюзПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала