https://ria.ru/20250602/conversation-2020427138.html
"Под угрозой". СМИ рассказали, что ночью произошло с Киевом
"Под угрозой". СМИ рассказали, что ночью произошло с Киевом - РИА Новости, 02.06.2025
"Под угрозой". СМИ рассказали, что ночью произошло с Киевом
Украина может потерять поддержку Польши после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах, пишет Conversation. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:31:00+03:00
2025-06-02T12:31:00+03:00
2025-06-02T22:08:00+03:00
в мире
польша
украина
кароль навроцкий
рафал тшасковски
нато
евросоюз
президентские выборы в польше — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020379787_0:254:3071:1981_1920x0_80_0_0_b361a1fd8ebe9c3037fccc4e7f91ede1.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина может потерять поддержку Польши после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах, пишет Conversation."Безоговорочная поддержка Польшей Украины теперь окажется под угрозой: Навроцкий обрушивался на украинских беженцев в своей стране и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры, такие как ЕС и НАТО", — говорится в материале.По его словам, победа польского политика станет плохими новостями для Киева. В понедельник избирком Польши опубликовал результаты после обработки всех бюллетеней. Победителем стал кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий. Навроцкий набрал 50,89 процента голосов. Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получил 49,11 процента.
https://ria.ru/20250602/economist-2020403052.html
https://ria.ru/20250602/preduprezhdenie-2020377851.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020379787_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e44536c6b5ae7090d9bcf4826a03cfb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, кароль навроцкий, рафал тшасковски, нато, евросоюз, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Украина, Кароль Навроцкий, Рафал Тшасковски, НАТО, Евросоюз, Президентские выборы в Польше — 2025
"Под угрозой". СМИ рассказали, что ночью произошло с Киевом
Conversation: Украина может лишиться поддержки Польши из-за победы Навроцкого