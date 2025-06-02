https://ria.ru/20250602/conversation-2020427138.html

"Под угрозой". СМИ рассказали, что ночью произошло с Киевом

"Под угрозой". СМИ рассказали, что ночью произошло с Киевом - РИА Новости, 02.06.2025

"Под угрозой". СМИ рассказали, что ночью произошло с Киевом

Украина может потерять поддержку Польши после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах, пишет Conversation. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:31:00+03:00

2025-06-02T12:31:00+03:00

2025-06-02T22:08:00+03:00

в мире

польша

украина

кароль навроцкий

рафал тшасковски

нато

евросоюз

президентские выборы в польше — 2025

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина может потерять поддержку Польши после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах, пишет Conversation."Безоговорочная поддержка Польшей Украины теперь окажется под угрозой: Навроцкий обрушивался на украинских беженцев в своей стране и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры, такие как ЕС и НАТО", — говорится в материале.По его словам, победа польского политика станет плохими новостями для Киева. В понедельник избирком Польши опубликовал результаты после обработки всех бюллетеней. Победителем стал кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий. Навроцкий набрал 50,89 процента голосов. Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получил 49,11 процента.

https://ria.ru/20250602/economist-2020403052.html

https://ria.ru/20250602/preduprezhdenie-2020377851.html

польша

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в мире, польша, украина, кароль навроцкий, рафал тшасковски, нато, евросоюз, президентские выборы в польше — 2025