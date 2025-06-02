https://ria.ru/20250602/chiragan-2020413956.html
К дворцу Чираган в Стамбуле стягивают полицию
К дворцу Чираган в Стамбуле стягивают полицию - РИА Новости, 02.06.2025
К дворцу Чираган в Стамбуле стягивают полицию
Полицию стягивают ко дворцу Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:35:00+03:00
2025-06-02T11:35:00+03:00
2025-06-02T11:35:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Полицию стягивают ко дворцу Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости. Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД. В день переговоров в районе дворца Чираган наблюдается усиленное присутствие дорожной полиции, преимущественно девушек. На трехполосной улице и в обычные дни стоит в пробках, а сейчас уже с утра возникают небольшие заторы, в том числе из-за автомобилей телеканалов. На въезде во дворец стоят порядка пяти охранников, снаружи вдоль забора дворца и у въезда полицейские - если к 10.00 их было порядка трех-четырех человек, то спустя час их уже более 25. Дежурит машина скорой помощи, для журналистов на территории дворца в этот раз развернут тент, защищающий от солнца, есть чай и кофе. В этот раз работники СМИ не создают особых трудностей для жителей города - в ходе первого раунда журналисты дежурили у оживленного причала, где местные жители пытались успеть на паромы, пробираясь сквозь толпу.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, украина, хакан фидан, ибрагим калын, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Турция, Россия, Украина, Хакан Фидан, Ибрагим Калын, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
К дворцу Чираган в Стамбуле стягивают полицию
К дворцу Чираган, где пройдут переговоры по Украине, стягивают полицию
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Полицию стягивают ко дворцу Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.
В день переговоров в районе дворца Чираган наблюдается усиленное присутствие дорожной полиции, преимущественно девушек. На трехполосной улице и в обычные дни стоит в пробках, а сейчас уже с утра возникают небольшие заторы, в том числе из-за автомобилей телеканалов.
На въезде во дворец стоят порядка пяти охранников, снаружи вдоль забора дворца и у въезда полицейские - если к 10.00 их было порядка трех-четырех человек, то спустя час их уже более 25. Дежурит машина скорой помощи, для журналистов на территории дворца в этот раз развернут тент, защищающий от солнца, есть чай и кофе.
В этот раз работники СМИ не создают особых трудностей для жителей города - в ходе первого раунда журналисты дежурили у оживленного причала, где местные жители пытались успеть на паромы, пробираясь сквозь толпу.