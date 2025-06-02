https://ria.ru/20250602/chiragan-2020413956.html

К дворцу Чираган в Стамбуле стягивают полицию

К дворцу Чираган в Стамбуле стягивают полицию - РИА Новости, 02.06.2025

К дворцу Чираган в Стамбуле стягивают полицию

Полицию стягивают ко дворцу Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:35:00+03:00

2025-06-02T11:35:00+03:00

2025-06-02T11:35:00+03:00

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хакан фидан

ибрагим калын

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Полицию стягивают ко дворцу Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости. Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД. В день переговоров в районе дворца Чираган наблюдается усиленное присутствие дорожной полиции, преимущественно девушек. На трехполосной улице и в обычные дни стоит в пробках, а сейчас уже с утра возникают небольшие заторы, в том числе из-за автомобилей телеканалов. На въезде во дворец стоят порядка пяти охранников, снаружи вдоль забора дворца и у въезда полицейские - если к 10.00 их было порядка трех-четырех человек, то спустя час их уже более 25. Дежурит машина скорой помощи, для журналистов на территории дворца в этот раз развернут тент, защищающий от солнца, есть чай и кофе. В этот раз работники СМИ не создают особых трудностей для жителей города - в ходе первого раунда журналисты дежурили у оживленного причала, где местные жители пытались успеть на паромы, пробираясь сквозь толпу.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020219071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, россия, украина, хакан фидан, ибрагим калын, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025