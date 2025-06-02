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Мединский рассказал о содержании российского меморандума

Мединский рассказал о содержании российского меморандума - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский рассказал о содержании российского меморандума

Российский проект меморандума состоит из двух частей, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:26:00+03:00

2025-06-02T17:26:00+03:00

2025-06-02T17:43:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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владимир мединский

сергей лавров

стамбул

украина

владимир путин

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский проект меморандума состоит из двух частей, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа."Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей. Первая - как достичь настоящего долгосрочного мира, и вторая часть - какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня, причем во второй части даже есть вариативность", - сказал Мединский журналистам.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020489069.html

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020485535.html

россия

стамбул

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Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле 2025-06-02T17:26 true PT9M46S

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