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Константин Бусыгин: делаем Байконур привлекательнее для туристов

Константин Бусыгин: делаем Байконур привлекательнее для туристов - РИА Новости, 02.06.2025

Константин Бусыгин: делаем Байконур привлекательнее для туристов

Крупнейший космодром мира – Байконур, отмечает в понедельник 70-летие. Именно отсюда на орбиту был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли и начал... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:00:00+03:00

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2025-06-02T11:00:00+03:00

константин бусыгин

байконур (город)

байконур (космодром)

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интервью

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Крупнейший космодром мира – Байконур, отмечает в понедельник 70-летие. Именно отсюда на орбиту был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли и начал свое космическое путешествие первый космонавт планеты Юрий Гагарин. За 70-летнюю историю со стартовых площадок Байконура стартовали сотни космических кораблей и все советские космические станции, а также были выведены на орбиту российские модули МКС. О том, как байконурцы будут отмечать праздник, и какое будущее ждет город и космодром, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости глава администрации города Константин Бусыгин.– Как город будет отмечать 70-летие космодрома?– Город начал отмечать юбилей Байконура в январе, когда прошли мероприятия, приуроченные к юбилею прибытия на станцию Тюра-Там первого взвода военных строителей. И далее ежемесячно проводилось большое чисто мероприятий, охвативших все слои населения города и все коллективы. Основной массив мероприятий в честь юбилея проходит с 31 мая по 3 июня. На праздник должны прилететь большое число ветеранов Байконура, делегации "Роскосмоса" и предприятий космической отрасли. В эти дни пройдут встречи ветеранов с трудовыми коллективами, их беседы с молодежью, массовые спортивные мероприятия и концерты. Главным днем праздника станет 2 июня. Мы проведем церемонию присвоения звания "Почетный гражданин города Байконур", на стадионе "Десятилетие" состоится праздничное шествие и концерт, будет открыт музей под открытом небом, а завершится вечер праздничным салютом. Третьего июня ветераны и гости города совершат поездки на космодром – на свои площадки, где они служили и работали.– Какие новые объекты появятся здесь, какие будут отреставрированы?– В начале мая в городе завершилась масштабная работа по реконструкции стадиона "Десятилетие", который был открыт после реконструкции в знаковый день – в день 80-летия Великой Победы. Здесь прошло празднование Дня Победы. На стадионе состоится часть мероприятий в честь Дня города. Другими масштабными стройками юбилейного года стали музей под открытым небом, а также спортивный корпус – подарок Кызылординской области. Среди объектов, за строительство которых массово проголосовали жители города, был фонтан на центральной площади, его строительство ведется, но откроем мы его в конце лета.– Когда откроется музей под открытым небом? Что это будет за площадка? Какие уникальные экспонаты будут в нем выставлены?– Открытие музея под открытым небом – одно из главных мероприятий празднования 70-летия космодрома и города Байконур и будет проводиться 2 июня. Название говорит само за себя: здесь собраны экспонаты, через которые посетители смогут воочию познакомиться с историей комплекса "Байконур". Все экспонаты в музее являются уникальными. Все макеты ракет выполнены в одном масштабе, и это не просто макеты, а точные реплики, изготовленные на предприятиях космической отрасли по реальной документации. Макеты ракет "Восток", "Протон", "Циклон" – каждая из них дает представление о целом пласте в истории отечественной космонавтики. Макет Н-1 – самый большой из созданных, он высотой более 22 метров, второго такого большого макета нет. Выставленный в музее спускаемый аппарат спутника "Фотон" побывал космосе – он стартовал с Байконура 19 июля 2014 года, а 1 сентября 2014 возвратился на Землю. Уникальная орбитальная станция "Алмаз" дает представление о пилотируемой космонавтике.За каждый экспонат байконурцы благодарны предприятиям космической отрасли; эти подарки – общий памятник всем, кто создавал космическую технику и выковал наши победы в космосе.– Как город справился с наплывом туристов перед пуском пилотируемого корабля "Союз МС-27" 8 апреля 2025 года? Будет ли как-то развиваться туристическая инфраструктура?– Пилотируемые пуски всегда вызывают повышенный интерес, и как результат, за два месяца до пуска все места в гостиницах забронированы. На запуск пилотируемого корабля "Союз МС-27" прибыло рекордное число туристов – примерно 2 500 человек. Все гостиницы в городе и на площадках космодрома были заполнены. Часть туристов размещалась в гостиницах и гостевых домах близлежащих населенных пунктов – поселка Торетам, аула Акай и даже в поселке Жосалы.Но такая ситуация с гостиницами всего на несколько дней – в дни пусков. В остальное время гостиницы пустуют. А средства на содержание и зарплату персоналу нужны весь год. В последние годы казахстанскими предпринимателями была введена в эксплуатацию гостиница, получившую название Galaxy ("Галактика") с очень хорошими номерами и сервисом. Больше проектов нет. Если чисто пусков увеличится, или казахстанскому министерству туризма и спорта получится реализовать свой проект по коротким турам в город Байконур и на космодром в межпусковой период – тогда можно ждать отклика и от предпринимателей.Со своей стороны, мы в Байконуре немало сделали для того, чтобы город становился привлекательнее для туристов. В Байконуре много памятников, музеев, мест отдыха и развлечений. Работает благоустроенная бесплатная зона отдыха с сероводородным источником. В киноконцертном зале "Сатурн" идет показ фильмов на большом экране – такие экраны и залы сейчас не во всех областных центрах есть. Музей под открытым небом – это тоже привлекательная зона не только для экскурсий, но для прогулок и отдыха. В городе светло, чисто и уютно. В городе Байконуре с начала года введен туристический налог, доходы от которого будут направляться на развитие туризма, в том числе и на поддержание и модернизацию того номерного фонда, который находится на балансе городских предприятий.– Как сейчас обстоят дела с транспортной (прежде всего, авиа-) доступностью Байконура?– Этот вопрос находится в проработке, городская администрация города и госкорпорация "Роскосмос" совместно работают над разрешением этой проблемы, но пока о каких-то результатах говорить рано.– Как оцениваете пилотный проект по упрощенному въезду в город? Не планируется ли в будущем сделать Байконур полностью открытым?– Вопросы обеспечения доступности города для туристов и возможности посещения города родственниками и гостями байконурцев, постоянно находятся в центре внимания городской администрации и наших казахстанских коллег. Мы с 1 декабря 2023 года на контрольно-пропускном пункте начали выдавать пропуска гражданам Казахстана, прибывшим в Байконур с туристической целью. Проект по упрощенному въезду в город – это следующая ступень в реализации облегчения посещения города.Но, как и всякий новый цифровой продукт, он на начальном этапе обязательно содержит какие-то недочеты. Онлайн-платформа для оформления электронных допусков в город, разработанная казахстанской стороной, в будущем позволит решить ряд проблем по оформлению документов на въезд. При пробном тестирование онлайн-платформы были выявлены ошибки в ее работе. По результатам проверок был составлен перечень замечаний, причем основные замечания прозвучали, прежде всего, со стороны правоохранительных органов. Разработчики программу совершенствуют, реализовывают замечания и предложения, и когда она будет готова, пройдет повторное тестирование.Статус комплекса Байконур определен целым рядом российско-казахстанских межправительственных документов, а порядок его посещения определен "Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о порядке посещения комплекса "Байконур". Предложения по изменению статуса должны рассматриваться на соответствующем уровне.– Решены ли проблемы с отоплением города?– У нас каких-то особенных проблем с отоплением не существовало. Оно было всегда, хотя, конечно, трудности с прохождением зимнего сезона возникали. Проблема была в том, что для отопления города использовался мазут, на котором работала городская ТЭС, а это очень дорого, требует проведения большой постоянной работы по поиску поставщиков, проведению торгов, организации доставки цистерн с топливом. Вторая проблема – как и во многих городах, в наследство от советской эпохи и девяностых нам досталась изношенная инфраструктура. Президенты России и Казахстана поручили провести газификацию ТЭС. И все семь лет модернизация городской ТЭС была одной из приоритетных задач.Одно из главных достижений минувшего года – завершение модернизации системы обеспечения теплом жителей города. На первом этапе был газифицирован город, о чем в 2019 году президентам доложили. На втором этапе в течение трех лет на городской ТЭС мы заменили все три водогрейных котла, и перешли в отоплении города с мазута на природный газ, и мы уже чувствуем экономический эффект от этого. Мазут храним только для резерва, горячая вода в городе и отопление получаются от сжигания природного газа. В этом году начали следующий этап – модернизацию энергетических котлов, которые вырабатывают электроэнергию; электроэнергия у нас будет тоже своя, а не покупная.

https://ria.ru/20250517/putin-2017551253.html

https://ria.ru/20250408/flag-2010054447.html

https://ria.ru/20250408/raketa-2009969360.html

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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