https://ria.ru/20250602/bryansk-2020517810.html

Бригада поезда, сошедшего с рельсов в Брянске, оперативно провела эвакуацию

Бригада поезда, сошедшего с рельсов в Брянске, оперативно провела эвакуацию - РИА Новости, 02.06.2025

Бригада поезда, сошедшего с рельсов в Брянске, оперативно провела эвакуацию

Поездная бригада, в том числе проводники, поврежденного при обрушении моста состава в Брянской области работали быстро и слаженно, несмотря на полученные... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:05:00+03:00

2025-06-02T18:05:00+03:00

2025-06-02T18:05:00+03:00

происшествия

брянская область

брянск

выгоничский район

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Поездная бригада, в том числе проводники, поврежденного при обрушении моста состава в Брянской области работали быстро и слаженно, несмотря на полученные травмы, они провели оперативную эвакуацию пассажиров, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). "Поездная бригада работала быстро и слаженно. Наши коллеги, несмотря на полученные травмы, провели оперативную эвакуацию пассажиров", - сообщили в ФПК. Там отметили, что в такой тяжелой и ответственной ситуации коллектив проявил настоящий профессионализм и оказал необходимое содействие всем пассажирам. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250602/mediki-2020499707.html

https://ria.ru/20250602/bryansk-2020439153.html

брянская область

брянск

выгоничский район

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