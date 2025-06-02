https://ria.ru/20250602/bryansk-2020501215.html

Психологи работают с отцом детей, пострадавших в Брянской области

Психологи работают с отцом детей, пострадавших в Брянской области - РИА Новости, 02.06.2025

Психологи работают с отцом детей, пострадавших в Брянской области

Психологи работают с отцом двоих детей, пострадавших в ЧП в Брянской области и доставленных в Москву, сообщил журналистам директор научно-исследовательского... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:51:00+03:00

2025-06-02T16:51:00+03:00

2025-06-02T16:51:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Психологи работают с отцом двоих детей, пострадавших в ЧП в Брянской области и доставленных в Москву, сообщил журналистам директор научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии - клиники доктора Рошаля Александр Брянцев. В воскресенье в клинику были доставлены младенец четырех месяцев и мальчик семи лет, пострадавшие в ЧП в Брянской области. Они приходятся друг другу братьями. Младенец находился в реанимации, а его брат - в отделении травматологии. Сейчас они уже находятся с отцом. "С папой работает наш психолог сейчас. Папа находится в таком сложном сейчас психологическом состоянии. Поэтому вся наша реабилитационная служба подключена", - рассказал Брянцев. Он отметил, что мама детей - погибла. "И мама, и папа - врачи. Так что нам вдвойне очень непросто… Сложно все это воспринимать спокойно", - добавил Брянцев. Директор института отметил, что старший ребенок сложно пережил случившуюся трагедию, однако сегодня его состояние улучшилось. Он общается со своими сверстниками в отделении. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/rebenok-2020308542.html

https://ria.ru/20250602/bryansk-2020439153.html

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происшествия, здоровье - общество, брянская область, москва, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области