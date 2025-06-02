https://ria.ru/20250602/bryansk-2020439153.html

Жительница брянской деревни рассказала, как помогала медикам во время ЧП

Жительница брянской деревни рассказала, как помогала медикам во время ЧП - РИА Новости, 02.06.2025

Жительница брянской деревни рассказала, как помогала медикам во время ЧП

Жительница деревни Бурачовка Брянской области Елена рассказала РИА Новости, что после обрушения моста на поезд помогала медикам и носила носилки и все... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:36:00+03:00

2025-06-02T13:36:00+03:00

2025-06-02T13:43:00+03:00

брянская область

происшествия

выгоничский район

москва

светлана петренко

александр богомаз

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332475_3:0:1267:711_1920x0_80_0_0_86e591715a30a944b244c6912afa02c8.jpg

ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 2 июн - РИА Новости. Жительница деревни Бурачовка Брянской области Елена рассказала РИА Новости, что после обрушения моста на поезд помогала медикам и носила носилки и все необходимое для спасения людей. Деревня Бучаровка - один из ближайших населенных пунктов к месту трагедии в Брянской области. Как сообщила женщина, она услышала громкий звук, после чего ей позвонила дочка и рассказала, что обрушился мост на поезд. Тогда женщина со своей соседкой решили пойти туда, чтобы помочь людям. "Я как бы носила материал (фельдшерам - ред.). Перевязки не делала, я не фельдшер, носилки тягала", - рассказала Елена. На вопрос, что ее, несмотря на опасность, сподвигло пойти помогать людям, она ответила, что важнее люди, которые пострадали. "Люди же пострадали. Им помощь-то нужна. А как (иначе - ред.)? Надо же помогать. Тем более такое время у нас сейчас", - заметила Елена. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250602/medrabotniki-2020372681.html

https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020393049.html

брянская область

выгоничский район

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, происшествия, выгоничский район, москва, светлана петренко, александр богомаз, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области