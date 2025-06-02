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Жительница брянской деревни рассказала, как помогала медикам во время ЧП
Жительница брянской деревни рассказала, как помогала медикам во время ЧП - РИА Новости, 02.06.2025
Жительница брянской деревни рассказала, как помогала медикам во время ЧП
Жительница деревни Бурачовка Брянской области Елена рассказала РИА Новости, что после обрушения моста на поезд помогала медикам и носила носилки и все... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:36:00+03:00
2025-06-02T13:36:00+03:00
2025-06-02T13:43:00+03:00
брянская область
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 2 июн - РИА Новости. Жительница деревни Бурачовка Брянской области Елена рассказала РИА Новости, что после обрушения моста на поезд помогала медикам и носила носилки и все необходимое для спасения людей. Деревня Бучаровка - один из ближайших населенных пунктов к месту трагедии в Брянской области. Как сообщила женщина, она услышала громкий звук, после чего ей позвонила дочка и рассказала, что обрушился мост на поезд. Тогда женщина со своей соседкой решили пойти туда, чтобы помочь людям. "Я как бы носила материал (фельдшерам - ред.). Перевязки не делала, я не фельдшер, носилки тягала", - рассказала Елена. На вопрос, что ее, несмотря на опасность, сподвигло пойти помогать людям, она ответила, что важнее люди, которые пострадали. "Люди же пострадали. Им помощь-то нужна. А как (иначе - ред.)? Надо же помогать. Тем более такое время у нас сейчас", - заметила Елена. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250602/medrabotniki-2020372681.html
https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020393049.html
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брянская область, происшествия, выгоничский район, москва, светлана петренко, александр богомаз, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Брянская область, Происшествия, Выгоничский район, Москва, Светлана Петренко, Александр Богомаз, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Жительница брянской деревни рассказала, как помогала медикам во время ЧП
Жители брянской деревни Бурачовка помогали раненым после крушения поезда