https://ria.ru/20250602/brjansk-2020434008.html
Богомаз оценил скорость приезда спасателей после ЧП под Брянском
Богомаз оценил скорость приезда спасателей после ЧП под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025
Богомаз оценил скорость приезда спасателей после ЧП под Брянском
После сигнала о крушении поезда в Выгоничском районе Брянской области машины скорой помощи были на месте через 28 минут, спасатели - через час, экстренные... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:10:00+03:00
2025-06-02T13:10:00+03:00
2025-06-02T13:10:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. После сигнала о крушении поезда в Выгоничском районе Брянской области машины скорой помощи были на месте через 28 минут, спасатели - через час, экстренные службы, ведомства, представители власти сработали четко, быстро и слаженно, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Особо хочу отметить, что все наши службы и ведомства, представители власти сработали четко, быстро и слаженно, действовали как единый механизм. С момента поступления сигнала о происшествии уже через 28 минут на месте были машины скорой помощи из Почепа и Брянска, через час - спасатели", - написал губернатор. Богомаз поблагодарил всех, кто был рядом в самые первые минуты трагедии, принимал участие в ликвидации ее последствий, помогал людям, попавшим в беду. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250602/most-2020404809.html
https://ria.ru/20250602/poezd-2020413032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Богомаз оценил скорость приезда спасателей после ЧП под Брянском
Богомаз: машины скорой помощи были на месте ЧП под Брянском через 28 минут