https://ria.ru/20250602/brjansk-2020434008.html

Богомаз оценил скорость приезда спасателей после ЧП под Брянском

Богомаз оценил скорость приезда спасателей после ЧП под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025

Богомаз оценил скорость приезда спасателей после ЧП под Брянском

После сигнала о крушении поезда в Выгоничском районе Брянской области машины скорой помощи были на месте через 28 минут, спасатели - через час, экстренные... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:10:00+03:00

2025-06-02T13:10:00+03:00

2025-06-02T13:10:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. После сигнала о крушении поезда в Выгоничском районе Брянской области машины скорой помощи были на месте через 28 минут, спасатели - через час, экстренные службы, ведомства, представители власти сработали четко, быстро и слаженно, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Особо хочу отметить, что все наши службы и ведомства, представители власти сработали четко, быстро и слаженно, действовали как единый механизм. С момента поступления сигнала о происшествии уже через 28 минут на месте были машины скорой помощи из Почепа и Брянска, через час - спасатели", - написал губернатор. Богомаз поблагодарил всех, кто был рядом в самые первые минуты трагедии, принимал участие в ликвидации ее последствий, помогал людям, попавшим в беду. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250602/most-2020404809.html

https://ria.ru/20250602/poezd-2020413032.html

брянская область

выгоничский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области