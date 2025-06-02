https://ria.ru/20250602/britanija-2020439801.html

Британия перешла в режим "готовности к войне"

Британия перешла в режим "готовности к войне" - РИА Новости, 02.06.2025

Британия перешла в режим "готовности к войне"

Великобритания, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне", заявил премьер-министр страны Кир Стармер, трансляцию вели... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:34:00+03:00

2025-06-02T13:34:00+03:00

2025-06-02T15:12:00+03:00

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ЛОНДОН, 2 июн — РИА Новости. Великобритания, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне", заявил премьер-министр страны Кир Стармер, трансляцию вели британские телеканалы. "Мы переходим к состоянию готовности к войне, что станет главной целью наших вооруженных сил. Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы", — сказал он на пресс-конференции в Глазго о новом стратегическом оборонном обзоре правительства.Правительство Великобритании сегодня опубликует стратегический оборонный обзор. Это произойдет на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году, документ закрепит такой шаг. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели. В новый документ войдут рекомендации по оборонной политике, они коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, действий Лондона по ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины. Согласно стратегии, правительство также будет стремиться увеличить траты на оборону до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями. Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Глава государства отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250305/starmer-2003259854.html

https://ria.ru/20250528/rossiya-2019472731.html

https://ria.ru/20250601/britaniya-2020246468.html

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