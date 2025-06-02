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Британия перешла в режим "готовности к войне" - РИА Новости, 02.06.2025
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13:34 02.06.2025 (обновлено: 15:12 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/britanija-2020439801.html
Британия перешла в режим "готовности к войне"
Британия перешла в режим "готовности к войне" - РИА Новости, 02.06.2025
Британия перешла в режим "готовности к войне"
Великобритания, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне", заявил премьер-министр страны Кир Стармер, трансляцию вели... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:34:00+03:00
2025-06-02T15:12:00+03:00
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ЛОНДОН, 2 июн — РИА Новости. Великобритания, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне", заявил премьер-министр страны Кир Стармер, трансляцию вели британские телеканалы. "Мы переходим к состоянию готовности к войне, что станет главной целью наших вооруженных сил. Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы", — сказал он на пресс-конференции в Глазго о новом стратегическом оборонном обзоре правительства.Правительство Великобритании сегодня опубликует стратегический оборонный обзор. Это произойдет на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году, документ закрепит такой шаг. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели. В новый документ войдут рекомендации по оборонной политике, они коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, действий Лондона по ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины. Согласно стратегии, правительство также будет стремиться увеличить траты на оборону до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями. Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Глава государства отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250305/starmer-2003259854.html
https://ria.ru/20250528/rossiya-2019472731.html
https://ria.ru/20250601/britaniya-2020246468.html
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россия, великобритания, москва, кир стармер, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Великобритания, Москва, Кир Стармер, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Британия перешла в режим "готовности к войне"

Стармер: оборонная стратегия Британии переходит в режим готовности к войне

© AP Photo / Andy BuchananПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго. 2 июня 2025 года
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго. 2 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Andy Buchanan
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго. 2 июня 2025 года
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ЛОНДОН, 2 июн — РИА Новости. Великобритания, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне", заявил премьер-министр страны Кир Стармер, трансляцию вели британские телеканалы.
«
"Мы переходим к состоянию готовности к войне, что станет главной целью наших вооруженных сил. Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы", — сказал он на пресс-конференции в Глазго о новом стратегическом оборонном обзоре правительства.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Премьер Великобритании сделал заявление о войне с Россией
5 марта, 17:48
Правительство Великобритании сегодня опубликует стратегический оборонный обзор. Это произойдет на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году, документ закрепит такой шаг. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.
В новый документ войдут рекомендации по оборонной политике, они коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, действий Лондона по ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.
Согласно стратегии, правительство также будет стремиться увеличить траты на оборону до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Она развалится": в Британии признали, что ошиблись насчет России
28 мая, 06:55
Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Глава государства отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Послание Москве". Глава Минобороны Британии дерзко высказался о России
1 июня, 10:40
 
РоссияВеликобританияМоскваКир СтармерВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
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