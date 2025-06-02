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Силы ПВО сбили с вечера 162 украинских БПЛА в девяти регионах России
Силы ПВО сбили с вечера 162 украинских БПЛА в девяти регионах России - РИА Новости, 02.06.2025
Силы ПВО сбили с вечера 162 украинских БПЛА в девяти регионах России
Дежурные средства российской ПВО с вечера воскресенья сбили над девятью регионами 162 украинских беспилотника, больше всего — над Курской областью, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T07:25:00+03:00
2025-06-02T07:25:00+03:00
2025-06-02T08:56:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с вечера воскресенья сбили над девятью регионами 162 украинских беспилотника, больше всего — над Курской областью, сообщили в Минобороны."В период с 20:10 мск 1 июня до 2:00 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:В ночь на понедельник врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при падении обломков БПЛА в Курске загорелись несколько частных домов, повреждения также получил многоквартирный дом, пострадавших нет.В Воронежской области при падении беспилотника на ЛЭП произошел обрыв проводов, в результате пришлось перекрыть небольшой участок трассы М4 "Дон".Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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происшествия, курская область, воронежская область, белгородская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Воронежская область, Белгородская область, Александр Хинштейн