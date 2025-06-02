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В результате атаки в городе Боулдер в США пострадали шесть человек - РИА Новости, 02.06.2025
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04:17 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/boulder-2020366578.html
В результате атаки в городе Боулдер в США пострадали шесть человек
В результате атаки в городе Боулдер в США пострадали шесть человек - РИА Новости, 02.06.2025
В результате атаки в городе Боулдер в США пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате террористической атаки на группу людей в городе Боулдер в американском штате Колорадо, заявил представитель ФБР,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T04:17:00+03:00
2025-06-02T04:17:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате террористической атаки на группу людей в городе Боулдер в американском штате Колорадо, заявил представитель ФБР, специальный агент Марк Маккаллек. "Всего шесть жертв в возрасте от 67 до 88 лет. Все они были перевезены в местные больницы. Это атака совершена на запланированное еженедельное мирное мероприятие", - сообщил он журналистам. По словам представителя ФБР, подозреваемый использовал самодельное воспламеняющееся средство и во время нападения выкрикивал лозунг "свободу Палестине". "ФБР проводит расследование этого как акта терроризма", - добавил Маккаллек. Ранее начальник полиции города Стивен Редферн сообщал, что несколько человек пострадали в результате атаки в Боулдере. По словам Редферна, степень повреждений варьируется от "очень серьезных до минимальных". Начальник полиции сообщил, что подозреваемый в нападении задержан, им оказался совершеннолетний мужчина, который атаковал с "оружием" группу демонстрантов, вышедших на улицу в поддержку Израиля. Ранее директор ФБР США Кэш Патель назвал инцидент в городе Боулдер "целенаправленной террористической атакой", пообещав предоставить детали случившегося.
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в мире, колорадо, израиль, сша, кэш патель, фбр
В мире, Колорадо, Израиль, США, Кэш Патель, ФБР
В результате атаки в городе Боулдер в США пострадали шесть человек

ФБР: шесть человек пострадали в результате атаки в городе Боулдер в США

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате террористической атаки на группу людей в городе Боулдер в американском штате Колорадо, заявил представитель ФБР, специальный агент Марк Маккаллек.
"Всего шесть жертв в возрасте от 67 до 88 лет. Все они были перевезены в местные больницы. Это атака совершена на запланированное еженедельное мирное мероприятие", - сообщил он журналистам.
Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Директор ФБР назвал инцидент в Боулдере в США террористической атакой
00:52
По словам представителя ФБР, подозреваемый использовал самодельное воспламеняющееся средство и во время нападения выкрикивал лозунг "свободу Палестине".
"ФБР проводит расследование этого как акта терроризма", - добавил Маккаллек.
Ранее начальник полиции города Стивен Редферн сообщал, что несколько человек пострадали в результате атаки в Боулдере. По словам Редферна, степень повреждений варьируется от "очень серьезных до минимальных".
Начальник полиции сообщил, что подозреваемый в нападении задержан, им оказался совершеннолетний мужчина, который атаковал с "оружием" группу демонстрантов, вышедших на улицу в поддержку Израиля.
Ранее директор ФБР США Кэш Патель назвал инцидент в городе Боулдер "целенаправленной террористической атакой", пообещав предоставить детали случившегося.
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Власти города Боулдер в США эвакуируют ряд районов после атаки на людей
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В миреКолорадоИзраильСШАКэш ПательФБР
 
 
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