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В американском Боулдере при атаке пострадали несколько человек

В американском Боулдере при атаке пострадали несколько человек - РИА Новости, 02.06.2025

В американском Боулдере при атаке пострадали несколько человек

Несколько человек пострадали в результате атаки в американском городе Боулдер в штате Колорадо, подозреваемый задержан, заявил начальник полиции города Стивен... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T01:19:00+03:00

2025-06-02T01:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате атаки в американском городе Боулдер в штате Колорадо, подозреваемый задержан, заявил начальник полиции города Стивен Редферн. "Когда мы прибыли, мы обнаружили нескольких пострадавших с травмами, соответствующими ожогам и другим повреждениям", - сказал он журналистам. Редферн добавил, что степень повреждений варьируется от "очень серьезных до минимальных". Начальник полиции сообщил, что подозреваемый в нападении задержан, им оказался совершеннолетний мужчина, который атаковал с "оружием" группу демонстрантов, вышедших на улицу в поддержку Израиля. Ранее директор ФБР США Кэш Патель назвал инцидент в американском городе Боулдер "целенаправленной террористической атакой", пообещав предоставить детали случившегося.

https://ria.ru/20250227/terakt-2002048421.html

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в мире, колорадо, израиль, сша, кэш патель, фбр