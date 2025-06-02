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В американском Боулдере при атаке пострадали несколько человек - РИА Новости, 02.06.2025
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01:19 02.06.2025
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В американском Боулдере при атаке пострадали несколько человек
В американском Боулдере при атаке пострадали несколько человек - РИА Новости, 02.06.2025
В американском Боулдере при атаке пострадали несколько человек
Несколько человек пострадали в результате атаки в американском городе Боулдер в штате Колорадо, подозреваемый задержан, заявил начальник полиции города Стивен... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T01:19:00+03:00
2025-06-02T01:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате атаки в американском городе Боулдер в штате Колорадо, подозреваемый задержан, заявил начальник полиции города Стивен Редферн. "Когда мы прибыли, мы обнаружили нескольких пострадавших с травмами, соответствующими ожогам и другим повреждениям", - сказал он журналистам. Редферн добавил, что степень повреждений варьируется от "очень серьезных до минимальных". Начальник полиции сообщил, что подозреваемый в нападении задержан, им оказался совершеннолетний мужчина, который атаковал с "оружием" группу демонстрантов, вышедших на улицу в поддержку Израиля. Ранее директор ФБР США Кэш Патель назвал инцидент в американском городе Боулдер "целенаправленной террористической атакой", пообещав предоставить детали случившегося.
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в мире, колорадо, израиль, сша, кэш патель, фбр
В мире, Колорадо, Израиль, США, Кэш Патель, ФБР
В американском Боулдере при атаке пострадали несколько человек

В результате атаки в американском городе Боулдер пострадали несколько человек

© Fotolia / mario beauregardОфицер полиции США
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Fotolia / mario beauregard
Офицер полиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате атаки в американском городе Боулдер в штате Колорадо, подозреваемый задержан, заявил начальник полиции города Стивен Редферн.
"Когда мы прибыли, мы обнаружили нескольких пострадавших с травмами, соответствующими ожогам и другим повреждениям", - сказал он журналистам.
Редферн добавил, что степень повреждений варьируется от "очень серьезных до минимальных".
Начальник полиции сообщил, что подозреваемый в нападении задержан, им оказался совершеннолетний мужчина, который атаковал с "оружием" группу демонстрантов, вышедших на улицу в поддержку Израиля.
Ранее директор ФБР США Кэш Патель назвал инцидент в американском городе Боулдер "целенаправленной террористической атакой", пообещав предоставить детали случившегося.
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В миреКолорадоИзраильСШАКэш ПательФБР
 
 
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