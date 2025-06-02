Власти города Боулдер в США эвакуируют ряд районов после атаки на людей
Власти города Боулдер в США эвакуируют ряд районов после атаки на людей на улице
© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Власти американского города Боулдер в штате Колорадо проводят эвакуацию ряда районов населенного пункта после сообщений об атаке на людей на улице, заявили в местном департаменте полиции.
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"Мы проводим эвакуацию блоков 1200, 1300 и 1400 Перл-стрит между (Улицами — Прим. Ред.) Уолнат и Пайн, продолжая расследовать этот инцидент… Мы реагируем на сообщение об атаке на 13-й и Перл-стрит с сообщениями о нескольких жертвах", — говорится в сообщении.
По данным телеканала CBS News, в Боулдере неизвестный с "коктейлями Молотова" напал на людей во время демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа.
Как заявил начальник местной полиции, пострадали несколько человек, подозреваемого задержали. Спецагент ФБР Марк Маккаллек позднее уточнил, что пострадали шесть человек в возрасте от 67 до 88 лет.
По словам представителя ФБР, подозреваемый использовал самодельное воспламеняющееся средство и во время нападения выкрикивал лозунг "свободу Палестине".
Директор ФБР Кэш Патель назвал инцидент в Боулдеру целенаправленной террористической атакой, пообещав предоставить детали случившегося.
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