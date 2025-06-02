Рейтинг@Mail.ru
Власти города Боулдер в США эвакуируют ряд районов после атаки на людей - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 02.06.2025 (обновлено: 04:15 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/boulder-2020358853.html
Власти города Боулдер в США эвакуируют ряд районов после атаки на людей
Власти города Боулдер в США эвакуируют ряд районов после атаки на людей - РИА Новости, 02.06.2025
Власти города Боулдер в США эвакуируют ряд районов после атаки на людей
Власти американского города Боулдер в штате Колорадо проводят эвакуацию ряда районов населенного пункта после сообщений об атаке на людей на улице, заявили в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T00:46:00+03:00
2025-06-02T04:15:00+03:00
в мире
колорадо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155715/13/1557151379_0:0:2582:1452_1920x0_80_0_0_78bbd235bd4ca6acac06ffdd8dd7917d.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Власти американского города Боулдер в штате Колорадо проводят эвакуацию ряда районов населенного пункта после сообщений об атаке на людей на улице, заявили в местном департаменте полиции.&quot;Мы проводим эвакуацию блоков 1200, 1300 и 1400 Перл-стрит между (Улицами — Прим. Ред.) Уолнат и Пайн, продолжая расследовать этот инцидент… Мы реагируем на сообщение об атаке на 13-й и Перл-стрит с сообщениями о нескольких жертвах&quot;, — говорится в сообщении.По данным телеканала CBS News, в Боулдере неизвестный с "коктейлями Молотова" напал на людей во время демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа.Как заявил начальник местной полиции, пострадали несколько человек, подозреваемого задержали. Спецагент ФБР Марк Маккаллек позднее уточнил, что пострадали шесть человек в возрасте от 67 до 88 лет.По словам представителя ФБР, подозреваемый использовал самодельное воспламеняющееся средство и во время нападения выкрикивал лозунг "свободу Палестине".Директор ФБР Кэш Патель назвал инцидент в Боулдеру целенаправленной террористической атакой, пообещав предоставить детали случившегося.
https://ria.ru/20250527/strelba-2019249305.html
колорадо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155715/13/1557151379_0:0:2582:1938_1920x0_80_0_0_841eebe4af931b009de1b3284afa486c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колорадо
В мире, Колорадо
Власти города Боулдер в США эвакуируют ряд районов после атаки на людей

Власти города Боулдер в США эвакуируют ряд районов после атаки на людей на улице

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Власти американского города Боулдер в штате Колорадо проводят эвакуацию ряда районов населенного пункта после сообщений об атаке на людей на улице, заявили в местном департаменте полиции.
«

"Мы проводим эвакуацию блоков 1200, 1300 и 1400 Перл-стрит между (Улицами — Прим. Ред.) Уолнат и Пайн, продолжая расследовать этот инцидент… Мы реагируем на сообщение об атаке на 13-й и Перл-стрит с сообщениями о нескольких жертвах", — говорится в сообщении.

По данным телеканала CBS News, в Боулдере неизвестный с "коктейлями Молотова" напал на людей во время демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа.
Как заявил начальник местной полиции, пострадали несколько человек, подозреваемого задержали. Спецагент ФБР Марк Маккаллек позднее уточнил, что пострадали шесть человек в возрасте от 67 до 88 лет.
По словам представителя ФБР, подозреваемый использовал самодельное воспламеняющееся средство и во время нападения выкрикивал лозунг "свободу Палестине".
Директор ФБР Кэш Патель назвал инцидент в Боулдеру целенаправленной террористической атакой, пообещав предоставить детали случившегося.
Полиция в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
При стрельбе в Филадельфии погибли два человека
27 мая, 06:59
 
В миреКолорадо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала