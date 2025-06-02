https://ria.ru/20250602/bolsonaru-2020566493.html

В Бразилии начнется допрос Болсонару по делу о госперевороте

В Бразилии начнется допрос Болсонару по делу о госперевороте - РИА Новости, 02.06.2025

В Бразилии начнется допрос Болсонару по делу о госперевороте

Верховный суд Бразилии начнет допрос обвиняемых по делу о попытке госпереворота на следующей неделе, в их числе экс-президент Жаир Болсонару, сообщил новостной... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T23:01:00+03:00

2025-06-02T23:01:00+03:00

2025-06-02T23:01:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июн - РИА Новости. Верховный суд Бразилии начнет допрос обвиняемых по делу о попытке госпереворота на следующей неделе, в их числе экс-президент Жаир Болсонару, сообщил новостной портал G1. "Судья Федерального верховного суда Алешандри ди Мораис назначил начало допросов обвиняемых... на следующий понедельник", - пишет портал. Судьи первой палаты верховного суда Бразилии в марте проголосовали за привлечение Болсонару в качестве обвиняемого по делу о попытке государственного переворота в 2022 году. Среди других ответчиков по этому делу, помимо экс-президента, - бывший директор разведки ABIN Александр Рамагем, бывший командующий ВМС Альмир Гарнье, экс-министр юстиции Андерсон Торрес, глава комитета по вопросам институциональной безопасности администрации президента Аугусто Элено, бывший помощник президента Мауро Сид, экс-министр обороны Паулу Сержиу Ногейра и руководитель администрации президента Брага Нетто. По данным прокуратуры, эти лица составляют "решающее ядро" попытки госпереворота. Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек. Обвинения выдвинули против 1682 человек, на данный момент осуждены 375, они приговорены к срокам от 1 года до 17 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20250425/brazilija-2013301151.html

https://ria.ru/20250108/priglashenie-1992829277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бразилия, жаир болсонару