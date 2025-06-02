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Губернатор Брянской области сообщил о двух пострадавших после атаки БПЛА
Губернатор Брянской области сообщил о двух пострадавших после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025
Губернатор Брянской области сообщил о двух пострадавших после атаки БПЛА
Два мирных жителя ранены в селах Брянской области в результате атаки украинских дронов по гражданским автомобилям, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:47:00+03:00
2025-06-02T18:47:00+03:00
2025-06-02T18:47:00+03:00
происшествия
брянская область
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в селах Брянской области в результате атаки украинских дронов по гражданским автомобилям, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Киевский режим продолжает наносить подлые удары по нашему приграничью. ВСУ атаковали FPV-дронами два населенных пункта – село Азаровка Стародубского муниципального округа и село Полевые Новоселки Суземского района. В результате целенаправленного удара по гражданским автомобилям, к сожалению, осколочные ранения получили два мирных жителя", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что мужчины доставлены в медучреждения, где им оказана необходимая медицинская помощь.
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брянская область
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происшествия, брянская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Губернатор Брянской области сообщил о двух пострадавших после атаки БПЛА
Богомаз: два жителя Брянской области были ранены в результате атаки БПЛА