https://ria.ru/20250602/bogomaz-2020529302.html

Губернатор Брянской области сообщил о двух пострадавших после атаки БПЛА

Губернатор Брянской области сообщил о двух пострадавших после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025

Губернатор Брянской области сообщил о двух пострадавших после атаки БПЛА

Два мирных жителя ранены в селах Брянской области в результате атаки украинских дронов по гражданским автомобилям, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:47:00+03:00

2025-06-02T18:47:00+03:00

2025-06-02T18:47:00+03:00

происшествия

брянская область

суземский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в селах Брянской области в результате атаки украинских дронов по гражданским автомобилям, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Киевский режим продолжает наносить подлые удары по нашему приграничью. ВСУ атаковали FPV-дронами два населенных пункта – село Азаровка Стародубского муниципального округа и село Полевые Новоселки Суземского района. В результате целенаправленного удара по гражданским автомобилям, к сожалению, осколочные ранения получили два мирных жителя", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что мужчины доставлены в медучреждения, где им оказана необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20250602/dalnobojschiki-2020437576.html

брянская область

суземский район

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происшествия, брянская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины