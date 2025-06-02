https://ria.ru/20250602/bitkoin-2020041811.html

Ценнее золота. Трамп решил сколотить новую "кубышку"

Ценнее золота. Трамп решил сколотить новую "кубышку" - РИА Новости, 02.06.2025

Ценнее золота. Трамп решил сколотить новую "кубышку"

США собираются запастись биткоинами и ни с кем ими не делиться, заявили в Вашингтоне. Зачем американцам "стратегический запас" криптовалюты, почему Трамп делает РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:00:00+03:00

2025-06-02T08:00:00+03:00

2025-06-02T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Елена Савельева. США собираются запастись биткоинами и ни с кем ими не делиться, заявили в Вашингтоне. Зачем американцам "стратегический запас" криптовалюты, почему Трамп делает на нее ставку и как это повлияет на стоимость виртуальных денег — в материале РИА Новости.Нужен резерв"Мы хотим накопить как можно больше и не продадим ни одного биткоина. Точка", — сказал исполнительный директор Совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе.В марте Дональд Трамп подписал указ об учреждении стратегического биткоин-резерва. СМИ уже прозвали его "виртуальным Форт-Ноксом". В основу легли имеющиеся у властей цифровые активы — около 200 тысяч биткоинов примерно на 16,5 миллиарда долларов. В администрации подчеркивали, что средства налогоплательщиков на дополнительные закупки криптовалюты не привлекут.Пока речь идет не о масштабных вложениях, а лишь о решении не продавать конфискованные криптоактивы и присвоить им особый статус в рамках резерва, поясняет Илья Сивопляс, начальник отдела биржевой торговли криптоплатформы WhiteBird.Защитить долларСоздание такого запаса преследует несколько ключевых целей, указывает Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining.Во-первых, это диверсификация государственных резервов. Биткоин с ограниченной эмиссией (21 миллион монет) рассматривается как "цифровое золото" — актив, защищающий от инфляции и экономической нестабильности. Он поможет ослабить зависимость США от традиционных активов, таких как доллар или золото, и создать буфер на случай глобальных кризисов.Во-вторых, инициатива направлена на укрепление технологического лидерства. Трамп не раз говорил о намерении сделать США "мировой столицей криптовалют", что подразумевает введение в правовое поле таких активов в глазах институциональных инвесторов и усиление позиций в цифровой экономике.В-третьих, резерв формируется без бюджетных расходов и состоит только из конфискованного в ходе уголовных расследований."Присутствует и геополитический мотив: Москва и Пекин интенсивно наращивают альтернативные финансовые системы, в России успешно развивается промышленный майнинг (добыча биткоина), достойно конкурируя с США. То есть резерв биткоина может стать инструментом противодействия основным соперникам, защищая статус доллара как главной мировой резервной валюты", — говорит аналитик.Справиться с госдолгомФормирование биткоин-резерва также призвано способствовать погашению государственного долга США."Этот актив не подвержен инфляционным рискам. Ставка на биткоин может существенно повысить инвестиционную привлекательность криптовалюты. На рынке произойдет всплеск синдрома упущенной выгоды, FOMO. Инвесторы бросятся скупать крипту, стоимость начнет расти. Кроме того, законодательное регулирование криптовалют существенно расширит сферу их применения, что также повысит котировки в долгосрочной перспективе", — отмечает Евгений Шатов, партнер CapitalLab.Таким образом, инвестиции в BTC помогут Вашингтону получить средства для покрытия долгов.Укрепить влияниеПо мнению Рафика Мамина, гендиректора компании Minestream, решение американских властей имеет особый политический и экономический смысл.Подобные инициативы усиливают поддержку Трампа среди технологических элит криптосообщества. Есть и личная выгода: мемкоин TRUMP принес связанным с ним структурам около 100 миллионов долларов."Важную роль играет сама практика добычи биткоинов — майнинг. Компания American Bitcoin, созданная при поддержке семейства Трампа, заявила о планах стать лидером рынка, объединив усилия с известной майнинг-компанией Gryphon Digital Mining. Они выйдут на публичный рынок под символом ABTC, символизируя старт интеграции криптовалют в официальную финансовую систему США", — подчеркивает аналитик.Представители команды Трампа активно продвигают идею дальнейшего роста популярности биткоина.Как сообщила сенатор Синтия Луммис на конференции Bitcoin 2025, Трамп поддерживает "Закон о биткоине", по которому правительство должно приобрести миллион BTC в течение пяти лет.Пока ключевые целевые зоны по биткоину остаются на уровнях 130 и 160 тысяч долларов, указывают в GIS Mining. Однако в случае принятия закона аналитики прогнозируют ценовое ралли.

https://ria.ru/20250527/bitkoin-2019449889.html

https://ria.ru/20250515/dollar-2017166128.html

https://ria.ru/20250404/defolt-2009442560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, сша, дональд трамп, биткоин, криптовалюта, доллар