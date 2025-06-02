https://ria.ru/20250602/biometriya-2020533292.html
В Шереметьево рассказали о внедрении биометрии в аэропортах
В Шереметьево рассказали о внедрении биометрии в аэропортах - РИА Новости, 02.06.2025
В Шереметьево рассказали о внедрении биометрии в аэропортах
Массовое распространение возможности прохода в зону предполетного досмотра по биометрии в большинстве аэропортов РФ произойдет к 2030 году, сообщил заместитель... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:58:00+03:00
2025-06-02T18:58:00+03:00
2025-06-02T19:32:00+03:00
россия
шереметьево (аэропорт)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Массовое распространение возможности прохода в зону предполетного досмотра по биометрии в большинстве аэропортов РФ произойдет к 2030 году, сообщил заместитель генерального директора аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин."Это проход в зону транспортной безопасности, или же по-другому <...> — в зону предполетного досмотра. Значит, вот эта история, она сейчас находится, уже причем не первый год (на проработке. — Прим. ред.), программно-аппаратные комплексы должны быть сертифицированы ФСБ. <…> И вот о массовом распространении, когда там в большинстве аэропортов России это будет, это вот 2029-2030 год, предположительно, после всех вот этих вот больших процессов", — сообщил Ильин в рамках ЦИПР.Сейчас идет тестирование этой технологии, после чего предстоит сертификация и внедрение.Он объяснил, что в Шереметьево биометрия используется при прохождении пограничного контроля. В аэропорту с 2021 года уже установлены десять кабин, в 2025-м планируется установить еще столько же.
https://ria.ru/20241119/domodedovo-1984513753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шереметьево (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Шереметьево (аэропорт), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Шереметьево рассказали о внедрении биометрии в аэропортах
Проход по биометрии в зону досмотра в аэропортах в РФ будет массовым к 2030 году