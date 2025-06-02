https://ria.ru/20250602/biometriya-2020533292.html

В Шереметьево рассказали о внедрении биометрии в аэропортах

В Шереметьево рассказали о внедрении биометрии в аэропортах - РИА Новости, 02.06.2025

В Шереметьево рассказали о внедрении биометрии в аэропортах

Массовое распространение возможности прохода в зону предполетного досмотра по биометрии в большинстве аэропортов РФ произойдет к 2030 году, сообщил заместитель... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:58:00+03:00

2025-06-02T18:58:00+03:00

2025-06-02T19:32:00+03:00

россия

шереметьево (аэропорт)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969427721_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_282c7d4da5da11616e36068c6b2f009f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Массовое распространение возможности прохода в зону предполетного досмотра по биометрии в большинстве аэропортов РФ произойдет к 2030 году, сообщил заместитель генерального директора аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин."Это проход в зону транспортной безопасности, или же по-другому <...> — в зону предполетного досмотра. Значит, вот эта история, она сейчас находится, уже причем не первый год (на проработке. — Прим. ред.), программно-аппаратные комплексы должны быть сертифицированы ФСБ. <…> И вот о массовом распространении, когда там в большинстве аэропортов России это будет, это вот 2029-2030 год, предположительно, после всех вот этих вот больших процессов", — сообщил Ильин в рамках ЦИПР.Сейчас идет тестирование этой технологии, после чего предстоит сертификация и внедрение.Он объяснил, что в Шереметьево биометрия используется при прохождении пограничного контроля. В аэропорту с 2021 года уже установлены десять кабин, в 2025-м планируется установить еще столько же.

https://ria.ru/20241119/domodedovo-1984513753.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, шереметьево (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)