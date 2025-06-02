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В Шереметьево рассказали о внедрении биометрии в аэропортах - РИА Новости, 02.06.2025
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18:58 02.06.2025 (обновлено: 19:32 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/biometriya-2020533292.html
В Шереметьево рассказали о внедрении биометрии в аэропортах
В Шереметьево рассказали о внедрении биометрии в аэропортах - РИА Новости, 02.06.2025
В Шереметьево рассказали о внедрении биометрии в аэропортах
Массовое распространение возможности прохода в зону предполетного досмотра по биометрии в большинстве аэропортов РФ произойдет к 2030 году, сообщил заместитель... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:58:00+03:00
2025-06-02T19:32:00+03:00
россия
шереметьево (аэропорт)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Массовое распространение возможности прохода в зону предполетного досмотра по биометрии в большинстве аэропортов РФ произойдет к 2030 году, сообщил заместитель генерального директора аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин.&quot;Это проход в зону транспортной безопасности, или же по-другому &lt;...&gt; — в зону предполетного досмотра. Значит, вот эта история, она сейчас находится, уже причем не первый год (на проработке. — Прим. ред.), программно-аппаратные комплексы должны быть сертифицированы ФСБ. &lt;…&gt; И вот о массовом распространении, когда там в большинстве аэропортов России это будет, это вот 2029-2030 год, предположительно, после всех вот этих вот больших процессов&quot;, — сообщил Ильин в рамках ЦИПР.Сейчас идет тестирование этой технологии, после чего предстоит сертификация и внедрение.Он объяснил, что в Шереметьево биометрия используется при прохождении пограничного контроля. В аэропорту с 2021 года уже установлены десять кабин, в 2025-м планируется установить еще столько же.
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россия, шереметьево (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Шереметьево (аэропорт), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Шереметьево рассказали о внедрении биометрии в аэропортах

Проход по биометрии в зону досмотра в аэропортах в РФ будет массовым к 2030 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Массовое распространение возможности прохода в зону предполетного досмотра по биометрии в большинстве аэропортов РФ произойдет к 2030 году, сообщил заместитель генерального директора аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин.
«

"Это проход в зону транспортной безопасности, или же по-другому <...> — в зону предполетного досмотра. Значит, вот эта история, она сейчас находится, уже причем не первый год (на проработке. — Прим. ред.), программно-аппаратные комплексы должны быть сертифицированы ФСБ. <…> И вот о массовом распространении, когда там в большинстве аэропортов России это будет, это вот 2029-2030 год, предположительно, после всех вот этих вот больших процессов", — сообщил Ильин в рамках ЦИПР.

Сейчас идет тестирование этой технологии, после чего предстоит сертификация и внедрение.
Он объяснил, что в Шереметьево биометрия используется при прохождении пограничного контроля. В аэропорту с 2021 года уже установлены десять кабин, в 2025-м планируется установить еще столько же.
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