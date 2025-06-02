https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372269.html
ПВО вечером и ночью сбила 162 украинских беспилотника
ПВО вечером и ночью сбила 162 украинских беспилотника - РИА Новости, 02.06.2025
ПВО вечером и ночью сбила 162 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 162 украинских беспилотника над российскими регионами, больше всего - над Курской областью, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T07:11:00+03:00
2025-06-02T07:11:00+03:00
2025-06-02T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
воронежская область
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 162 украинских беспилотника над российскими регионами, больше всего - над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."В период с 20.10 мск 1 июня до 02.00 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 57 беспилотников были сбиты над Курской областью, 31 над Белгородской и 27 над Липецкой. Кроме того, 16 аппаратов уничтожены над Воронежской областью, по 11 над Брянской и Рязанской.Шесть БПЛА ликвидировали над Орловской областью, два - над территорией Крыма и один - над Тамбовской областью.
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372366.html
россия
курская область
воронежская область
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, воронежская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Воронежская область, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером и ночью сбила 162 украинских беспилотника
Над российскими регионами вечером и ночью сбили 162 беспилотника