https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372269.html

ПВО вечером и ночью сбила 162 украинских беспилотника

ПВО вечером и ночью сбила 162 украинских беспилотника - РИА Новости, 02.06.2025

ПВО вечером и ночью сбила 162 украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 162 украинских беспилотника над российскими регионами, больше всего - над Курской областью, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T07:11:00+03:00

2025-06-02T07:11:00+03:00

2025-06-02T08:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

воронежская область

орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 162 украинских беспилотника над российскими регионами, больше всего - над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."В период с 20.10 мск 1 июня до 02.00 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 57 беспилотников были сбиты над Курской областью, 31 над Белгородской и 27 над Липецкой. Кроме того, 16 аппаратов уничтожены над Воронежской областью, по 11 над Брянской и Рязанской.Шесть БПЛА ликвидировали над Орловской областью, два - над территорией Крыма и один - над Тамбовской областью.

https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372366.html

россия

курская область

воронежская область

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, воронежская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)