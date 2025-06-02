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ПВО вечером и ночью сбила 162 украинских беспилотника - РИА Новости, 02.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:11 02.06.2025 (обновлено: 08:22 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372269.html
ПВО вечером и ночью сбила 162 украинских беспилотника
ПВО вечером и ночью сбила 162 украинских беспилотника - РИА Новости, 02.06.2025
ПВО вечером и ночью сбила 162 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 162 украинских беспилотника над российскими регионами, больше всего - над Курской областью, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T07:11:00+03:00
2025-06-02T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
воронежская область
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 162 украинских беспилотника над российскими регионами, больше всего - над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."В период с 20.10 мск 1 июня до 02.00 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 57 беспилотников были сбиты над Курской областью, 31 над Белгородской и 27 над Липецкой. Кроме того, 16 аппаратов уничтожены над Воронежской областью, по 11 над Брянской и Рязанской.Шесть БПЛА ликвидировали над Орловской областью, два - над территорией Крыма и один - над Тамбовской областью.
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372366.html
россия
курская область
воронежская область
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россия, курская область, воронежская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Воронежская область, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером и ночью сбила 162 украинских беспилотника

Над российскими регионами вечером и ночью сбили 162 беспилотника

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 162 украинских беспилотника над российскими регионами, больше всего - над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20.10 мск 1 июня до 02.00 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 57 беспилотников были сбиты над Курской областью, 31 над Белгородской и 27 над Липецкой. Кроме того, 16 аппаратов уничтожены над Воронежской областью, по 11 над Брянской и Рязанской.
Шесть БПЛА ликвидировали над Орловской областью, два - над территорией Крыма и один - над Тамбовской областью.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВоронежская областьОрловская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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