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В Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены окна домов - РИА Новости, 02.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 02.06.2025 (обновлено: 01:04 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020359442.html
В Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены окна домов
В Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены окна домов - РИА Новости, 02.06.2025
В Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены окна домов
Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, из-за падения обломков повреждены автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T01:01:00+03:00
2025-06-02T01:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
павел малков
рязань
жилье
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, из-за падения обломков повреждены автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани, сообщил губернатор Павел Малков."Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, работает ПВО. Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.
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происшествия, рязанская область, павел малков, рязань, жилье
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Павел Малков, Рязань, Жилье
В Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены окна домов

Малков: в Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены окна домов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, из-за падения обломков повреждены автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани, сообщил губернатор Павел Малков.
"Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, работает ПВО. Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьПавел МалковРязаньЖилье
 
 
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