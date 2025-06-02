https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020359442.html

В Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены окна домов

В Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены окна домов - РИА Новости, 02.06.2025

В Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены окна домов

Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, из-за падения обломков повреждены автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T01:01:00+03:00

2025-06-02T01:01:00+03:00

2025-06-02T01:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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рязанская область

павел малков

рязань

жилье

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, из-за падения обломков повреждены автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани, сообщил губернатор Павел Малков."Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, работает ПВО. Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020358671.html

рязанская область

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