https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020359442.html
В Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены окна домов
В Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены окна домов - РИА Новости, 02.06.2025
В Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены окна домов
Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, из-за падения обломков повреждены автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T01:01:00+03:00
2025-06-02T01:01:00+03:00
2025-06-02T01:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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павел малков
рязань
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, из-за падения обломков повреждены автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани, сообщил губернатор Павел Малков."Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, работает ПВО. Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Павел Малков, Рязань, Жилье
В Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены окна домов
Малков: в Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены окна домов