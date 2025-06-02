https://ria.ru/20250602/bespilotnik-2020442152.html

В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 02.06.2025

В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель

Украинский беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта в поселке Майский Белгородского района, пострадал мужчина, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:43:00+03:00

2025-06-02T13:43:00+03:00

2025-06-02T13:43:00+03:00

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта в поселке Майский Белгородского района, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В посёлке Майский Белгородского района беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Ранен мужчина. Пострадавшему с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой сотрудники скорой оказали медицинскую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказался", - написал Гладков. Он добавил, что повреждён легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250602/bespilotnik-2020360530.html

белгородский район

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков