https://ria.ru/20250602/bespilotnik-2020442152.html
В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 02.06.2025
В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель
Украинский беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта в поселке Майский Белгородского района, пострадал мужчина, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:43:00+03:00
2025-06-02T13:43:00+03:00
2025-06-02T13:43:00+03:00
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта в поселке Майский Белгородского района, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В посёлке Майский Белгородского района беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Ранен мужчина. Пострадавшему с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой сотрудники скорой оказали медицинскую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказался", - написал Гладков. Он добавил, что повреждён легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20250602/bespilotnik-2020360530.html
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель
Под Белгородом после удара дрона по коммерческому объекту пострадал мужчина