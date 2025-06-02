https://ria.ru/20250602/bespilotnik-2020360530.html
Опубликованы кадры горящего сбитого беспилотника в Курске
Опубликованы кадры горящего сбитого беспилотника в Курске - РИА Новости, 02.06.2025
Опубликованы кадры горящего сбитого беспилотника в Курске
Спасатели, прибывшие на место падения горящих обломков сбитого беспилотника в Курске, быстро потушили пламя. РИА Новости публикует видео горящих обломков БПЛА. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T01:14:00+03:00
2025-06-02T01:14:00+03:00
2025-06-02T01:18:00+03:00
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КУРСК, 2 июн - РИА Новости. Спасатели, прибывшие на место падения горящих обломков сбитого беспилотника в Курске, быстро потушили пламя. РИА Новости публикует видео горящих обломков БПЛА. Обломки сбитого силами ПВО украинского беспилотника некоторое время продолжали гореть у многоэтажки в Курске. На место быстро прибыли спасатели и потушили горящие остатки дрона. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ПВО сбила БПЛА над Курском, произошли возгорания в частных домах, есть попадания в многоквартирные дома, предварительно, пострадавших нет. Как передает корреспондент РИА Новости, после атаки БПЛА в Курске повреждены остекление и кровля трех многоквартирных домов. На месте работают правоохранители, жителей эвакуировали.
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020358671.html
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происшествия, курск, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Александр Хинштейн
Опубликованы кадры горящего сбитого беспилотника в Курске
Опубликованы кадры горящего сбитого беспилотника у многоэтажного дома в Курске