https://ria.ru/20250602/berorussiya-2020507310.html

Белорусский дипломат подарил Захаровой топор

Белорусский дипломат подарил Захаровой топор - РИА Новости, 02.06.2025

Белорусский дипломат подарил Захаровой топор

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала в Telegram-канале, что получила в подарок топор. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:20:00+03:00

2025-06-02T17:20:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала в Telegram-канале, что получила в подарок топор.Такой презент ей вручил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Руслан Варанков по итогам консультаций по информационному сопровождению внешней политики и работе со СМИ. "Консультации прошли настолько продуктивно, что по их завершении Руслан Николаевич вручил мне топор-колун Belarus производства Минского тракторного завода. С таким инструментом будем теперь еще сильнее рубить правду-матку", — написала Захарова. Она добавила, что на консультациях обсуждался широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в информационном пространстве: борьба с дезинформацией и фейками, совместные проекты в исторической сфере, профессиональная деятельность российских и белорусских журналистов.

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россия, белоруссия, мария захарова, в мире