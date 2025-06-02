https://ria.ru/20250602/berorussiya-2020507310.html
Белорусский дипломат подарил Захаровой топор
Белорусский дипломат подарил Захаровой топор - РИА Новости, 02.06.2025
Белорусский дипломат подарил Захаровой топор
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала в Telegram-канале, что получила в подарок топор. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:20:00+03:00
2025-06-02T17:20:00+03:00
2025-06-02T17:54:00+03:00
россия
белоруссия
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020503923_0:36:1202:713_1920x0_80_0_0_7c3914d798875c030d6b6a93ad8c2f3a.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала в Telegram-канале, что получила в подарок топор.Такой презент ей вручил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Руслан Варанков по итогам консультаций по информационному сопровождению внешней политики и работе со СМИ. "Консультации прошли настолько продуктивно, что по их завершении Руслан Николаевич вручил мне топор-колун Belarus производства Минского тракторного завода. С таким инструментом будем теперь еще сильнее рубить правду-матку", — написала Захарова. Она добавила, что на консультациях обсуждался широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в информационном пространстве: борьба с дезинформацией и фейками, совместные проекты в исторической сфере, профессиональная деятельность российских и белорусских журналистов.
https://ria.ru/20250531/belorussiya-2020147812.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020503923_77:0:1145:801_1920x0_80_0_0_c38fe2f45081e066e562db2fb75eac65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, мария захарова, в мире
Россия, Белоруссия, Мария Захарова, В мире
Белорусский дипломат подарил Захаровой топор
Белорусский дипломат Варанков подарил Захаровой топор