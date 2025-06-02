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Белорусский дипломат подарил Захаровой топор - РИА Новости, 02.06.2025
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17:20 02.06.2025 (обновлено: 17:54 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/berorussiya-2020507310.html
Белорусский дипломат подарил Захаровой топор
Белорусский дипломат подарил Захаровой топор - РИА Новости, 02.06.2025
Белорусский дипломат подарил Захаровой топор
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала в Telegram-канале, что получила в подарок топор. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала в Telegram-канале, что получила в подарок топор.Такой презент ей вручил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Руслан Варанков по итогам консультаций по информационному сопровождению внешней политики и работе со СМИ. "Консультации прошли настолько продуктивно, что по их завершении Руслан Николаевич вручил мне топор-колун Belarus производства Минского тракторного завода. С таким инструментом будем теперь еще сильнее рубить правду-матку", — написала Захарова. Она добавила, что на консультациях обсуждался широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в информационном пространстве: борьба с дезинформацией и фейками, совместные проекты в исторической сфере, профессиональная деятельность российских и белорусских журналистов.
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россия, белоруссия, мария захарова, в мире
Россия, Белоруссия, Мария Захарова, В мире
Белорусский дипломат подарил Захаровой топор

Белорусский дипломат Варанков подарил Захаровой топор

© Фото : Мария Захарова/TelegramМария Захарова и Руслан Варанков
Мария Захарова и Руслан Варанков - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Мария Захарова и Руслан Варанков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала в Telegram-канале, что получила в подарок топор.
Такой презент ей вручил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Руслан Варанков по итогам консультаций по информационному сопровождению внешней политики и работе со СМИ.
"Консультации прошли настолько продуктивно, что по их завершении Руслан Николаевич вручил мне топор-колун Belarus производства Минского тракторного завода. С таким инструментом будем теперь еще сильнее рубить правду-матку", — написала Захарова.
Она добавила, что на консультациях обсуждался широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в информационном пространстве: борьба с дезинформацией и фейками, совместные проекты в исторической сфере, профессиональная деятельность российских и белорусских журналистов.
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