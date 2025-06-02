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Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия - РИА Новости, 02.06.2025
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22:52 02.06.2025 (обновлено: 22:53 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/berbok-2020565952.html
Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия
Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия - РИА Новости, 02.06.2025
Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия
Голосование по кандидатуре экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России, сообщил... РИА Новости, 02.06.2025
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ООН, 2 июн – РИА Новости. Голосование по кандидатуре экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России, сообщил РИА Новости источник во Всемирной Организации. Ранее в понедельник ГА ООН избрала Бербок председателем юбилейной 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. При этом первый зампострпеда РФ при ООН Дмитрий Полянский позднее отметил, что, как правило, избрание председателя ГА происходит "аккламацией, то есть без голосования". "Да, мы можем это подтвердить", - сказал источник агентству, отвечая на вопрос о том, попросила ли Россия проведения голосования по кандидатуре нового председателя Генеральной Ассамблеи.
https://ria.ru/20250515/berbok-2017213672.html
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в мире, россия, анналена бербок, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон, германия
В мире, Россия, Анналена Бербок, Дмитрий Полянский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Германия
Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия

Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН прошло по запросу России

© AP Photo / Markus SchreiberАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Анналена Бербок. Архивное фото
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ООН, 2 июн – РИА Новости. Голосование по кандидатуре экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России, сообщил РИА Новости источник во Всемирной Организации.
Ранее в понедельник ГА ООН избрала Бербок председателем юбилейной 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН
15 мая, 20:44
При этом первый зампострпеда РФ при ООН Дмитрий Полянский позднее отметил, что, как правило, избрание председателя ГА происходит "аккламацией, то есть без голосования".
"Да, мы можем это подтвердить", - сказал источник агентству, отвечая на вопрос о том, попросила ли Россия проведения голосования по кандидатуре нового председателя Генеральной Ассамблеи.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Германии прокомментировали выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН
6 мая, 08:22
 
В миреРоссияАнналена БербокДмитрий ПолянскийООНГенеральная Ассамблея ООНГермания
 
 
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