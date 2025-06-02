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Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия
Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия - РИА Новости, 02.06.2025
Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия
Голосование по кандидатуре экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России, сообщил... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T22:52:00+03:00
2025-06-02T22:52:00+03:00
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ООН, 2 июн – РИА Новости. Голосование по кандидатуре экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России, сообщил РИА Новости источник во Всемирной Организации. Ранее в понедельник ГА ООН избрала Бербок председателем юбилейной 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. При этом первый зампострпеда РФ при ООН Дмитрий Полянский позднее отметил, что, как правило, избрание председателя ГА происходит "аккламацией, то есть без голосования". "Да, мы можем это подтвердить", - сказал источник агентству, отвечая на вопрос о том, попросила ли Россия проведения голосования по кандидатуре нового председателя Генеральной Ассамблеи.
https://ria.ru/20250515/berbok-2017213672.html
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в мире, россия, анналена бербок, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон, германия
В мире, Россия, Анналена Бербок, Дмитрий Полянский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Германия
Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия
Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН прошло по запросу России