https://ria.ru/20250602/berbok-2020565952.html

Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия

Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия - РИА Новости, 02.06.2025

Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия

Голосование по кандидатуре экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России, сообщил... РИА Новости, 02.06.2025

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2025-06-02T22:52:00+03:00

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ООН, 2 июн – РИА Новости. Голосование по кандидатуре экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России, сообщил РИА Новости источник во Всемирной Организации. Ранее в понедельник ГА ООН избрала Бербок председателем юбилейной 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. При этом первый зампострпеда РФ при ООН Дмитрий Полянский позднее отметил, что, как правило, избрание председателя ГА происходит "аккламацией, то есть без голосования". "Да, мы можем это подтвердить", - сказал источник агентству, отвечая на вопрос о том, попросила ли Россия проведения голосования по кандидатуре нового председателя Генеральной Ассамблеи.

https://ria.ru/20250515/berbok-2017213672.html

https://ria.ru/20250506/berbok-2015199210.html

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