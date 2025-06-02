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Бербок избрали председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 02.06.2025
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18:51 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/berbok-2020530987.html
Бербок избрали председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН
Бербок избрали председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 02.06.2025
Бербок избрали председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН
Генеральная ассамблея ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:51:00+03:00
2025-06-02T18:51:00+03:00
в мире
олимпийские игры
анналена бербок
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ООН, 2 июн - РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии, передает корреспондент РИА Новости. "Анналена Бербок из Германии избрана председателем 80-й сессии Генассмблеи", – сказал председатель нынешней 79-й сессии ГА ООН Филемон Янг. Бербок избрали секретным голосованием, в ее поддержку высказались 167 государств. Еще семь голосов получила выдвинутая ФРГ изначально экс-генсек ОБСЕ Хельги Шмид – ее фамилию, как пояснил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, вписали в бюллетени "бунтари". Сама экс-глава МИД ФРГ по итогам голосования заявила, что 80-я сессия ГА ООН станет "решающим моментом" для Всемирной организации, так как она находится под огромным политическим и финансовым давлением. Бербок пообещала, что ее двери "будут всегда открыты для всех". Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". По словам российского дипломата, у Москвы есть "серьезные и обоснованные сомнения" касательно беспристрастности Бербок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявляла РИА Новости, что было бы странно видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи. Восьмидесятая сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре.
https://ria.ru/20211208/berbok-1762780365.html
https://ria.ru/20250515/berbok-2017213672.html
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в мире, олимпийские игры, анналена бербок, дмитрий полянский, хельга шмид, генеральная ассамблея оон
В мире, Олимпийские игры, Анналена Бербок, Дмитрий Полянский, Хельга Шмид, Генеральная Ассамблея ООН
Бербок избрали председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН

Генассамблея ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Бербок председателем 80-й сессии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Анналена Бербок. Архивное фото
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ООН, 2 июн - РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Анналена Бербок из Германии избрана председателем 80-й сессии Генассмблеи", – сказал председатель нынешней 79-й сессии ГА ООН Филемон Янг.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Биография Анналены Бербок
8 декабря 2021, 16:22
Бербок избрали секретным голосованием, в ее поддержку высказались 167 государств. Еще семь голосов получила выдвинутая ФРГ изначально экс-генсек ОБСЕ Хельги Шмид – ее фамилию, как пояснил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, вписали в бюллетени "бунтари".
Сама экс-глава МИД ФРГ по итогам голосования заявила, что 80-я сессия ГА ООН станет "решающим моментом" для Всемирной организации, так как она находится под огромным политическим и финансовым давлением. Бербок пообещала, что ее двери "будут всегда открыты для всех".
Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". По словам российского дипломата, у Москвы есть "серьезные и обоснованные сомнения" касательно беспристрастности Бербок.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявляла РИА Новости, что было бы странно видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи.
Восьмидесятая сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН
15 мая, 20:44
 
В миреОлимпийские игрыАнналена БербокДмитрий ПолянскийХельга ШмидГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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