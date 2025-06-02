https://ria.ru/20250602/berbok-2020530987.html

Бербок избрали председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН

Бербок избрали председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 02.06.2025

Бербок избрали председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН

Генеральная ассамблея ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:51:00+03:00

2025-06-02T18:51:00+03:00

2025-06-02T18:51:00+03:00

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ООН, 2 июн - РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии, передает корреспондент РИА Новости. "Анналена Бербок из Германии избрана председателем 80-й сессии Генассмблеи", – сказал председатель нынешней 79-й сессии ГА ООН Филемон Янг. Бербок избрали секретным голосованием, в ее поддержку высказались 167 государств. Еще семь голосов получила выдвинутая ФРГ изначально экс-генсек ОБСЕ Хельги Шмид – ее фамилию, как пояснил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, вписали в бюллетени "бунтари". Сама экс-глава МИД ФРГ по итогам голосования заявила, что 80-я сессия ГА ООН станет "решающим моментом" для Всемирной организации, так как она находится под огромным политическим и финансовым давлением. Бербок пообещала, что ее двери "будут всегда открыты для всех". Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". По словам российского дипломата, у Москвы есть "серьезные и обоснованные сомнения" касательно беспристрастности Бербок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявляла РИА Новости, что было бы странно видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи. Восьмидесятая сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре.

https://ria.ru/20211208/berbok-1762780365.html

https://ria.ru/20250515/berbok-2017213672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, олимпийские игры, анналена бербок, дмитрий полянский, хельга шмид, генеральная ассамблея оон