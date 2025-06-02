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В Белгородской области девочка погибла от удара током в фонтане
В Белгородской области девочка погибла от удара током в фонтане - РИА Новости, 02.06.2025
В Белгородской области девочка погибла от удара током в фонтане
Возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки, которая, предположительно, погибла от удара электрическим током в контактном фонтане в центральном... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T22:41:00+03:00
2025-06-02T22:41:00+03:00
2025-06-02T22:41:00+03:00
происшествия
белгородская область
россия
яковлевский район
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки, которая, предположительно, погибла от удара электрическим током в контактном фонтане в центральном парке поселка Томаровка Белгородской области, сообщили в СУСК по региону. По данным ведомства, в понедельник в центральном парке поселка Томаровка Яковлевского муниципального округа во время игры на территории контактного фонтана девочка, вероятно, получила удар электрическим током и скончалась. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту гибели 13-летней девочки в контактном фонтане", - говорится в сообщении. Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти. Прокуратура Яковлевского района также проводит проверку по факту гибели несовершеннолетней. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой Белгородской области.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, россия, яковлевский район
Происшествия, Белгородская область, Россия, Яковлевский район
В Белгородской области девочка погибла от удара током в фонтане
В Белгородской области возбудили дело после гибели девочки в контактном фонтане