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Пензенская область примет на отдых 550 детей из Белгородской области
Пензенская область примет на отдых 550 детей из Белгородской области - РИА Новости, 02.06.2025
Пензенская область примет на отдых 550 детей из Белгородской области
Пензенская область этим летом примет на отдых 550 детей из Белгородской области, первая группа из 80 школьников уже прибыла в Пензу, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T22:39:00+03:00
2025-06-02T22:39:00+03:00
2025-06-02T22:39:00+03:00
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САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Пензенская область этим летом примет на отдых 550 детей из Белгородской области, первая группа из 80 школьников уже прибыла в Пензу, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Этим вечером встретили на пензенской земле детей из Белгородской области. 80 школьников прибыли в загородный оздоровительный лагерь, где отдохнут и наберутся сил в первую смену. Всего же в июне в нашей области каникулы проведут 130 ребятишек в возрасте 12-17 лет из Валуйского и Ракитянского районов, а за весь летний период - 550 юных белгородцев. Отдых для ребят мы организовали по просьбе моего друга и нашего земляка, губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова. Поддерживаю его в стремлении подарить детям вдали от непростой обстановки радость от общения, игр и пребывания на свежем воздухе", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что для юных белгородцев будут организованы увлекательные культурная и спортивная программы.
https://ria.ru/20250524/lager-2018803346.html
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общество, белгородская область, пензенская область, пенза, олег мельниченко
Общество, Белгородская область, Пензенская область, Пенза, Олег Мельниченко
Пензенская область примет на отдых 550 детей из Белгородской области
Пензенская область примет на отдых 550 белгородских школьников