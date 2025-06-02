Рейтинг@Mail.ru
Пензенская область примет на отдых 550 детей из Белгородской области - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/belgorod-2020564590.html
Пензенская область примет на отдых 550 детей из Белгородской области
Пензенская область примет на отдых 550 детей из Белгородской области - РИА Новости, 02.06.2025
Пензенская область примет на отдых 550 детей из Белгородской области
Пензенская область этим летом примет на отдых 550 детей из Белгородской области, первая группа из 80 школьников уже прибыла в Пензу, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T22:39:00+03:00
2025-06-02T22:39:00+03:00
общество
белгородская область
пензенская область
пенза
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005795856_0:339:3037:2047_1920x0_80_0_0_260a9f9e0f4e8ec0922620981ceaaece.jpg
САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Пензенская область этим летом примет на отдых 550 детей из Белгородской области, первая группа из 80 школьников уже прибыла в Пензу, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Этим вечером встретили на пензенской земле детей из Белгородской области. 80 школьников прибыли в загородный оздоровительный лагерь, где отдохнут и наберутся сил в первую смену. Всего же в июне в нашей области каникулы проведут 130 ребятишек в возрасте 12-17 лет из Валуйского и Ракитянского районов, а за весь летний период - 550 юных белгородцев. Отдых для ребят мы организовали по просьбе моего друга и нашего земляка, губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова. Поддерживаю его в стремлении подарить детям вдали от непростой обстановки радость от общения, игр и пребывания на свежем воздухе", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что для юных белгородцев будут организованы увлекательные культурная и спортивная программы.
https://ria.ru/20250524/lager-2018803346.html
белгородская область
пензенская область
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005795856_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_aa2d8f6c6003366c0bcfa4e03400f012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область, пензенская область, пенза, олег мельниченко
Общество, Белгородская область, Пензенская область, Пенза, Олег Мельниченко
Пензенская область примет на отдых 550 детей из Белгородской области

Пензенская область примет на отдых 550 белгородских школьников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкдети на отдыхе
дети на отдыхе - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
дети на отдыхе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Пензенская область этим летом примет на отдых 550 детей из Белгородской области, первая группа из 80 школьников уже прибыла в Пензу, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Этим вечером встретили на пензенской земле детей из Белгородской области. 80 школьников прибыли в загородный оздоровительный лагерь, где отдохнут и наберутся сил в первую смену. Всего же в июне в нашей области каникулы проведут 130 ребятишек в возрасте 12-17 лет из Валуйского и Ракитянского районов, а за весь летний период - 550 юных белгородцев. Отдых для ребят мы организовали по просьбе моего друга и нашего земляка, губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова. Поддерживаю его в стремлении подарить детям вдали от непростой обстановки радость от общения, игр и пребывания на свежем воздухе", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что для юных белгородцев будут организованы увлекательные культурная и спортивная программы.
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Психолог дала советы по подготовке ребенка к детскому лагерю
24 мая, 05:34
 
ОбществоБелгородская областьПензенская областьПензаОлег Мельниченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала