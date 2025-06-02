https://ria.ru/20250602/baza-2020498449.html

В России может появиться биометрическая база мошенников

В России может появиться биометрическая база мошенников - РИА Новости, 02.06.2025

В России может появиться биометрическая база мошенников

Парламентарии к осени могут законодательно закрепить идею создания базы векторов биометрии мошенников, рассказал глава комитета ГД по информполитике Сергей... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:40:00+03:00

2025-06-02T16:40:00+03:00

2025-06-02T16:49:00+03:00

общество

сергей боярский

госдума рф

россия

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Парламентарии к осени могут законодательно закрепить идею создания базы векторов биометрии мошенников, рассказал глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Надеюсь, к осени придумаем (как законодательно закрепить - ред.) создать на упреждение уже собранную базу векторов биометрии мошенников", - сказал он в ходе сессии на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Также депутат отметил, что, возможно, скоро сложно будет отличить дипфейки от оригинала. "Мы должны будем маркировать оригиналы какими-то водяными знаками", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250531/zvonok-2020086532.html

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общество, сергей боярский, госдума рф, россия, технологии