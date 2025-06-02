https://ria.ru/20250602/baykonur-2020399301.html

В Байконуре откроют музей с уникальными макетами ракет

В Байконуре откроют музей с уникальными макетами ракет - РИА Новости, 02.06.2025

В Байконуре откроют музей с уникальными макетами ракет

Музей под открытым небом с уникальными макетами ракет и космических кораблей отроется в городе Байконур в день 70-летия космодрома, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:39:00+03:00

2025-06-02T10:39:00+03:00

2025-06-02T10:39:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Музей под открытым небом с уникальными макетами ракет и космических кораблей отроется в городе Байконур в день 70-летия космодрома, сообщил РИА Новости глава администрации города Байконур Константин Бусыгин. Город и космодром Байконур 2 июня отмечают 70-летие. "Открытие музея под открытым небом – одно из главных мероприятий празднования 70-летия космодрома и города Байконур и будет проводиться 2 июня. Название говорит само за себя – здесь собраны экспонаты, через которые посетители смогут воочию познакомиться с историей комплекса "Байконур", - сказал Бусыгин в интервью РИА Новости. По его словам, все экспонаты уникальны. Каждый макет ракеты выполнен в одном масштабе и представляет собой точную копию реального носителя. Макеты изготовлены на предприятиях космической отрасли по реальной документации. В музее под открытым небом будут представлены макеты ракет "Восток", "Протон", "Циклон", лунной советской Н-1. Её макет будет самым большим из когда-либо созданных. "Выставленный в музее спускаемый аппарат спутника "Фотон" побывал космосе – он стартовал с Байконура 19 июля 2014 года, а 1 сентября 2014 возвратился на Землю. Уникальная орбитальная станция "Алмаз" даёт представление о пилотируемой космонавтике", - рассказал глава города. Он добавил, каждый экспонат, представляет собой общий памятник всем, кто создавал космическую технику и выковал победы Советского Союза и России в космосе. Полностью интервью с Константином Бусыгиным читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250429/festival-2014107127.html

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космос - риа наука, байконур (город), земля, россия, константин бусыгин