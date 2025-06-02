https://ria.ru/20250602/avtomobili-2020484319.html

Kia отзывает более 55 тысяч автомобилей

Kia отзывает более 55 тысяч автомобилей - РИА Новости, 02.06.2025

Kia отзывает более 55 тысяч автомобилей

Официальный представитель Kia в России отзывает 55 350 автомобилей: Sorento (XM), Soul (AM) и Cerato (TD), проданных с 2010 по 2016 год, из-за возможного... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:55:00+03:00

2025-06-02T15:55:00+03:00

2025-06-02T19:01:00+03:00

авто

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

экономика

россия

снг

kia rio

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Официальный представитель Kia в России отзывает 55 350 автомобилей: Sorento (XM), Soul (AM) и Cerato (TD), проданных с 2010 по 2016 год, из-за возможного короткого замыкания в моторном отсеке, сообщил Росстандарт."Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Kia. Программа мероприятий представлена ООО "Киа Россия и СНГ", — говорится в материале.Причина отзыва — возможное короткое замыкание на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU), который расположен в моторном отсеке.С владельцами этих машин свяжутся по телефону или по почте, чтобы они обратились в ближайший дилерский центр.Все работы проведут бесплатно.

https://ria.ru/20250530/hyundai--2019967465.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), экономика, россия, снг, kia rio