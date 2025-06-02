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Kia отзывает более 55 тысяч автомобилей - РИА Новости, 02.06.2025
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15:55 02.06.2025 (обновлено: 19:01 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/avtomobili-2020484319.html
Kia отзывает более 55 тысяч автомобилей
Kia отзывает более 55 тысяч автомобилей - РИА Новости, 02.06.2025
Kia отзывает более 55 тысяч автомобилей
Официальный представитель Kia в России отзывает 55 350 автомобилей: Sorento (XM), Soul (AM) и Cerato (TD), проданных с 2010 по 2016 год, из-за возможного... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:55:00+03:00
2025-06-02T19:01:00+03:00
авто
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
экономика
россия
снг
kia rio
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Официальный представитель Kia в России отзывает 55 350 автомобилей: Sorento (XM), Soul (AM) и Cerato (TD), проданных с 2010 по 2016 год, из-за возможного короткого замыкания в моторном отсеке, сообщил Росстандарт.&quot;Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Kia. Программа мероприятий представлена ООО &quot;Киа Россия и СНГ&quot;, — говорится в материале.Причина отзыва — возможное короткое замыкание на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU), который расположен в моторном отсеке.С владельцами этих машин свяжутся по телефону или по почте, чтобы они обратились в ближайший дилерский центр.Все работы проведут бесплатно.
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авто, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), экономика, россия, снг, kia rio
Авто, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Экономика, Россия, СНГ, Kia Rio
Kia отзывает более 55 тысяч автомобилей

Kia отзывает 55,3 тысячи машин из-за риска короткого замыкания в моторном отсеке

© Фото : Kia MotorsАвтомобиль Kia Cerato
Автомобиль Kia Cerato - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Kia Motors
Автомобиль Kia Cerato. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Официальный представитель Kia в России отзывает 55 350 автомобилей: Sorento (XM), Soul (AM) и Cerato (TD), проданных с 2010 по 2016 год, из-за возможного короткого замыкания в моторном отсеке, сообщил Росстандарт.
«

"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Kia. Программа мероприятий представлена ООО "Киа Россия и СНГ", — говорится в материале.

Причина отзыва — возможное короткое замыкание на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU), который расположен в моторном отсеке.
С владельцами этих машин свяжутся по телефону или по почте, чтобы они обратились в ближайший дилерский центр.
Все работы проведут бесплатно.
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АвтоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)ЭкономикаРоссияСНГKia Rio
 
 
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