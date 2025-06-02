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В Херсонской области отразили массированную атаку беспилотников
В Херсонской области отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 02.06.2025
В Херсонской области отразили массированную атаку беспилотников
Несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки БПЛА на Херсонскую область, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:08:00+03:00
2025-06-02T23:08:00+03:00
2025-06-02T23:11:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки БПЛА на Херсонскую область, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается", - говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Херсонской области отразили массированную атаку беспилотников
Сальдо: при отражении атаки на Херсонскую область уничтожены несколько БПЛА