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В Херсонской области отразили массированную атаку беспилотников

В Херсонской области отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 02.06.2025

В Херсонской области отразили массированную атаку беспилотников

Несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки БПЛА на Херсонскую область, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T23:08:00+03:00

2025-06-02T23:08:00+03:00

2025-06-02T23:11:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки БПЛА на Херсонскую область, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается", - говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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