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В Белгородской области при атаке дрона на "Газель" пострадали два человека - РИА Новости, 02.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:48 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/ataka-2020565634.html
В Белгородской области при атаке дрона на "Газель" пострадали два человека
В Белгородской области при атаке дрона на "Газель" пострадали два человека - РИА Новости, 02.06.2025
В Белгородской области при атаке дрона на "Газель" пострадали два человека
Два мирных жителя ранены из-за атаки дрона ВСУ на движущуюся "Газель" в Белгородской области, их доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T22:48:00+03:00
2025-06-02T22:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены из-за атаки дрона ВСУ на движущуюся "Газель" в Белгородской области, их доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В районе села Доброе Шебекинского округа в результате атаки дрона ВСУ ранены два мирных жителя. FPV-дрон атаковал движущуюся "Газель". Один мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и ноги, а второй — баротравму. Пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует их в городскую больницу №2 Белгорода", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что ​​​​​​транспортное средство повреждено.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона на "Газель" пострадали два человека

Гладков: два жителя Белгородской области ранены при атаке дрона ВСУ на "Газель"

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены из-за атаки дрона ВСУ на движущуюся "Газель" в Белгородской области, их доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В районе села Доброе Шебекинского округа в результате атаки дрона ВСУ ранены два мирных жителя. FPV-дрон атаковал движущуюся "Газель". Один мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и ноги, а второй — баротравму. Пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует их в городскую больницу №2 Белгорода", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что ​​​​​​транспортное средство повреждено.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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