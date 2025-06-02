https://ria.ru/20250602/ataka-2020565634.html

В Белгородской области при атаке дрона на "Газель" пострадали два человека

В Белгородской области при атаке дрона на "Газель" пострадали два человека - РИА Новости, 02.06.2025

В Белгородской области при атаке дрона на "Газель" пострадали два человека

Два мирных жителя ранены из-за атаки дрона ВСУ на движущуюся "Газель" в Белгородской области, их доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T22:48:00+03:00

2025-06-02T22:48:00+03:00

2025-06-02T22:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены из-за атаки дрона ВСУ на движущуюся "Газель" в Белгородской области, их доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В районе села Доброе Шебекинского округа в результате атаки дрона ВСУ ранены два мирных жителя. FPV-дрон атаковал движущуюся "Газель". Один мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и ноги, а второй — баротравму. Пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует их в городскую больницу №2 Белгорода", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что ​​​​​​транспортное средство повреждено.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины