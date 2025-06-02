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В Белгородской области при атаке дрона на "Газель" пострадали два человека
В Белгородской области при атаке дрона на "Газель" пострадали два человека - РИА Новости, 02.06.2025
В Белгородской области при атаке дрона на "Газель" пострадали два человека
Два мирных жителя ранены из-за атаки дрона ВСУ на движущуюся "Газель" в Белгородской области, их доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T22:48:00+03:00
2025-06-02T22:48:00+03:00
2025-06-02T22:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены из-за атаки дрона ВСУ на движущуюся "Газель" в Белгородской области, их доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В районе села Доброе Шебекинского округа в результате атаки дрона ВСУ ранены два мирных жителя. FPV-дрон атаковал движущуюся "Газель". Один мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и ноги, а второй — баротравму. Пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует их в городскую больницу №2 Белгорода", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что транспортное средство повреждено.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона на "Газель" пострадали два человека
Гладков: два жителя Белгородской области ранены при атаке дрона ВСУ на "Газель"