https://ria.ru/20250602/ataka-2020492406.html

В РЖД рассказали о росте числа фишинговых атак на сотрудников

В РЖД рассказали о росте числа фишинговых атак на сотрудников - РИА Новости, 02.06.2025

В РЖД рассказали о росте числа фишинговых атак на сотрудников

РЖД фиксируют рост числа фишинговых атак на работников компании и для борьбы с этим повышают цифровую зрелость своих сотрудников, сообщил замгендиректора... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:26:00+03:00

2025-06-02T16:26:00+03:00

2025-06-02T16:26:00+03:00

экономика

технологии

евгений чаркин

ржд

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. РЖД фиксируют рост числа фишинговых атак на работников компании и для борьбы с этим повышают цифровую зрелость своих сотрудников, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. Он отметил, что РЖД постоянно находятся под прессом кибератак. Так, с начала 2025 года компания зафиксировала 1,5 миллиона компьютерных атак на свою инфраструктуру. "Постоянно меняется вектор. От банальных DDoS-атак мы стали чаще наблюдать фишинг, то есть попытку воспользоваться пробелами в цифровой грамотности сотрудников. Ответ на это – это постоянное повышение цифровой зрелости, цифровых навыков наших сотрудников. Это обучение, это тренировки", - сообщил Чаркин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Также, продолжил он, кибертеррористы усилили удары по средствам защиты информации. "Соответственно, ответ на это – слаженная работа служб эксплуатации РЖД, блока безопасности РЖД и партнеров на рынке", - отметил Чаркин.

https://ria.ru/20250602/rzhd-2020400729.html

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экономика, технологии, евгений чаркин, ржд