https://ria.ru/20250602/arest-2020391786.html

Бывшего главу "Инвалидов войны" арестовали за мошенничество

Бывшего главу "Инвалидов войны" арестовали за мошенничество - РИА Новости, 02.06.2025

Бывшего главу "Инвалидов войны" арестовали за мошенничество

Бывшего руководителя организации "Инвалиды войны" и гендиректора центра "Ветеран — Русь" арестовали за мошенничество, связанное с подмосковным санаторием... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T09:59:00+03:00

2025-06-02T09:59:00+03:00

2025-06-02T16:49:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Бывшего руководителя организации "Инвалиды войны" и гендиректора центра "Ветеран — Русь" арестовали за мошенничество, связанное с подмосковным санаторием "Русь", сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк."Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении общероссийской общественной организации "ИВА — Инвалиды войны". Задержаны бывший руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — "Инвалиды войны" Андрей Чепурной, а также генеральный директор автономной некоммерческой организации "Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн "Ветеран — Русь" Валерий Белялов", — сказала она.Как пояснила Волк, в марте 2017 года фигуранты обманом получили право собственности на 48 объектов недвижимости, включая комплекс Центра медицинской реабилитации "Русь". Таким образом они причинили ущерб более чем на миллиард рублей. В мае 2023 года суд признал договор передачи имущества незаконным, но недвижимость до сих пор остается у некоммерческой организации.Кроме того, следственный департамент планирует просить суд арестовать имущество санатория "Русь". В домах задержанных проходят обыски и сбор доказательств.Суд отправил Чепурного и Белялова под стражу. Расследование продолжается под контролем МВД и Генпрокуратуры. В 2019 году Волоколамский городской суд признал Чепурного виновным в растрате.

https://ria.ru/20250602/moshennichestvo-2020365090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание экс-глав организаций "Инвалиды войны" Андрея Чепурного и "Ветеран-Русь" Валерия Белялова Полицейские задержали экс-глав организаций "Инвалиды войны" Андрея Чепурного и "Ветеран-Русь" Валерия Белялова – их подозревают в мошенничестве, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, преступление было совершено еще в 2017-м. Злоумышленники путем обмана приобрели право собственности на 48 объектов недвижимости. 2025-06-02T09:59 true PT2M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия