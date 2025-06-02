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Анохин: смоленские вузы реализуют совместную программу с МАРХИ - РИА Новости, 02.06.2025
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Смоленская область
 
22:00 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/anokhin-2020561947.html
Анохин: смоленские вузы реализуют совместную программу с МАРХИ
Анохин: смоленские вузы реализуют совместную программу с МАРХИ - РИА Новости, 02.06.2025
Анохин: смоленские вузы реализуют совместную программу с МАРХИ
Смоленские вузы будут реализовывать совместную сетевую образовательную программу вместе с Московским архитектурным институтом (МАРХИ), сообщил губернатор... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T22:00:00+03:00
2025-06-02T22:00:00+03:00
смоленская область
россия
василий анохин
мархи
московский архитектурный институт
дмитрий швидковский
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МОСКВА, 2 июня – РИА Новости. Смоленские вузы будут реализовывать совместную сетевую образовательную программу вместе с Московским архитектурным институтом (МАРХИ), сообщил губернатор региона Василий Анохин. Глава региона обсудил с ректором МАРХИ Дмитрием Швидковским возможность реализации общей программы вуза со Смоленским государственным университетом и Смоленским государственным институтом искусств. "Планируем вместе с одним из ведущих и старейших творческих высших учебных заведений России – Московским архитектурным институтом – готовить высококлассных специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников архитектуры", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Губернатор отметил, что в регионе при поддержке президента России и федерального правительства реализуются проекты по восстановлению объектов культурного наследия. В ближайшие годы объем реставрационных работ в регионе будет только нарастать. "Совместная образовательная программа позволит молодым людям уже со студенческой скамьи получать уникальный опыт участия в реализации целого ряда серьезных проектов. Так, в сотрудничестве с МАРХИ мы сможем вырастить новое поколение смоленских профессионалов для сохранения уникального наследия нашей области", – подчеркнул глава региона. Анохин и Швидковский договорились о том, что делегация вуза посетит регион для проработки всех вопросов по запуску сетевой образовательной программы "Реставрация и реконструкция памятников архитектуры и градостроительства" МАРХИ.
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россия, василий анохин, мархи, московский архитектурный институт, дмитрий швидковский
Смоленская область, Россия, Василий Анохин, МАРХИ, Московский архитектурный институт, Дмитрий Швидковский
Анохин: смоленские вузы реализуют совместную программу с МАРХИ

Анохин обсудил с ректором МАРХИ общую программу института и смоленских вузов

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня – РИА Новости. Смоленские вузы будут реализовывать совместную сетевую образовательную программу вместе с Московским архитектурным институтом (МАРХИ), сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Глава региона обсудил с ректором МАРХИ Дмитрием Швидковским возможность реализации общей программы вуза со Смоленским государственным университетом и Смоленским государственным институтом искусств.
«
"Планируем вместе с одним из ведущих и старейших творческих высших учебных заведений РоссииМосковским архитектурным институтом – готовить высококлассных специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников архитектуры", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Губернатор отметил, что в регионе при поддержке президента России и федерального правительства реализуются проекты по восстановлению объектов культурного наследия. В ближайшие годы объем реставрационных работ в регионе будет только нарастать.
"Совместная образовательная программа позволит молодым людям уже со студенческой скамьи получать уникальный опыт участия в реализации целого ряда серьезных проектов. Так, в сотрудничестве с МАРХИ мы сможем вырастить новое поколение смоленских профессионалов для сохранения уникального наследия нашей области", – подчеркнул глава региона.
Анохин и Швидковский договорились о том, что делегация вуза посетит регион для проработки всех вопросов по запуску сетевой образовательной программы "Реставрация и реконструкция памятников архитектуры и градостроительства" МАРХИ.
 
Смоленская областьРоссияВасилий АнохинМАРХИМосковский архитектурный институтДмитрий Швидковский
 
 
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