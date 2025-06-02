https://ria.ru/20250602/alfastrakhovanie-2020537979.html

Приложение "Определенно, Мама-Супер!" стало цифровым продуктом года

Приложение "Определенно, Мама-Супер!" стало цифровым продуктом года - РИА Новости, 02.06.2025

Приложение "Определенно, Мама-Супер!" стало цифровым продуктом года

Цифровой помощник с искусственным интеллектом для беременных и мам с малышами "Определенно, Мама-Супер!"(18+) назван "Продуктом года" на Digital Leaders Award... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:24:00+03:00

2025-06-02T19:24:00+03:00

2025-06-02T19:24:00+03:00

альфастрахование

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Цифровой помощник с искусственным интеллектом для беременных и мам с малышами "Определенно, Мама-Супер!"(18+) назван "Продуктом года" на Digital Leaders Award 2025 (Премия цифровых лидеров 2025), сообщает пресс-служба ООО "АльфаСтрахование — ОМС".Веб-приложение стало открытием в области цифровых сервисов для заботы о здоровье и заслужило высокую оценку экспертов премии.Используя современные возможности нейросетей и интерактивный функционал с геймификацией*, "Определенно, Мама-Супер!" сопровождает женщин на важнейших этапах: с первых недель беременности и в течение первых лет жизни ребенка. Сервис помогает просто и понятно, в режиме реального времени: подсказывает, отвечает на вопросы, напоминает о необходимости посетить врача или сделать прививку. А еще вдохновляет и развлекает — генерирует варианты имени для малыша, создает фотографии в разных стилях для семейного альбома, трогательные видеохроники взросления и персональные стикеры для телеграм, чтобы опыт материнства был счастливым и запоминающимся.Цифровой помощник уже стал важной частью повседневной жизни женщин: его аудитория превысила за пять месяцев 20 тысяч пользователей."Эта награда — подтверждение того, что мы создаем живые, востребованные цифровые решения с глубоким пониманием потребностей наших клиентов. "Определенно, Мама-Супер!" — не просто приложение, а целая экосистема удобных цифровых сервисов от страховой компании по ОМС, встроенная в повседневную жизнь беременных и мам с детьми. Мы гордимся этой победой и благодарны каждой женщине, выбравшей нас", — подчеркнула директор по маркетингу "АльфаСтрахование — ОМС" Екатерина Владимирская.Digital Leaders Award — премия в сфере цифровизации в России. Она ежегодно присуждается компаниям цифровой трансформации за создание и развитие продуктов, процессов, сервисов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов.* Использование техник и методик компьютерных игр в неигровых задачахРеклама, ООО "Альфастрахование–ОМС", erid: F7NfYUJCUneTRTmGQeGQ

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

альфастрахование